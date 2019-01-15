14-летняя нижнекамка сыграла в хоккей со звездами ЖХЛ

15 января 2019 14:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

14-летняя жительница Нижнекамска Берта Валеева сыграла в хоккей со звездами ЖХЛ.

Берта рассказала, что на лед ее пригласила Екатерина Смолина, играющая в Женской хоккейной лиге.

В четыре года Берта делала свои первые шаги на льду Малой ледовой арены «Нефтехимик». Затем играла в составе девичьей команды поселка Камские Поляны, а сейчас занимается в составе «Нефтехимика-2005» под руководством Виктора Лялина. Берта тренировалась в МЛА «Нефтехимик» в необычной компании – вместе с командой Женской хоккейной лиги «Запад».

В 2014 году в хоккейном лагере в Елабуге Берту тренировала Екатерина Смолина. С того времени хоккеистка является примером для девочки в спорте. Школьница рассказала, что тренировка с лучшими хоккеистками ЖХЛ пришлась ей по душе.

«У меня все получалось, к тому же девушки подсказывали, если что не так. Приятно, что меня в „Нефтехимике“ учат тому же самому, что умеют игроки из ЖХЛ. Только они все делают чуть быстрее меня. Катя тоже меня подбодрила, сказала „молодец“», — поделилась юная спортсменка.

Екатерина Смолина также рассказала, что Берта отлично поработала на тренировке для своего возраста. «Если будет так усердно тренироваться, мы скоро увидим ее в ЖХЛ. Желаю ей успехов!» – пожелала игрок ХК «Динамо» Екатерина Смолина.

Сейчас Берта играет за Челябинскую область. По словам девочки, туда она выезжает только на игры турниров, играет в первой пятерке. На турнире в Курганово Екатеринбургской области они заняли 4-е место из восьми команд. Вскоре состоятся очередные соревнования.

«Личную статистику сейчас не веду, но когда играла за Камские Поляны, на моем счету было 24 гола и 42 результативные передачи», – рассказала о себе девушка, признавшись, что ранее не представляла себя в профессиональном хоккее.

«Я никогда не мечтала быть профессиональным игроком, но время идет, и у меня неплохо получается. Меня также привлекает изучение иностранных языков», – поделилась Берта.