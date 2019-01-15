Халил Шайхутдинов о премии «Манзара»: «Мы пригласили самых лучших борцов России и других стран»

15 января 2019 14:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

15 января в Казани на площадке ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в столице Татарстана ежегодной спортивно-музыкальной премии «Манзара».

В общении с журналистами приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, руководитель проекта «Манзара» Айдар Шаймарданов, многократный чемпион России по борьбе корэш, обладатель премии «Манзара» 2018 года Раиль Нургалиев и участница премии, артистка татарской эстрады Римма Никитина.

Как рассказал Халил Шайхутдинов, в 2019 году премия пройдет на обновленной арене Казанского государственного цирка. Мероприятие традиционно включит в себя концертное шоу с живым выступлением артистов татарской эстрады, а также соревнованиями по борьбе корэш:

«В России и в мире ведется работа над изменениями в правилах соревнований, чтобы борьба была зрелищной и захватывающей, чтобы её было интересно смотреть на ТВ. В этом плане организаторы премии «Манзара» отлично работают уже второй год кряду. Проект также поддержали наш Президент и Правительство Республики Татарстан.

Чтобы разжечь зрительский интерес, мы пригласили самых лучших и титулованных борцов России и других стран, которые, я уверен, сделают корэш еще интереснее», - отметил Халил Хамитович.

Так, в 2019 году в соревнованиях по корэш примут участие более 30 спортсменов. За звание чемпиона приглашены бороться батыры Сабантуев районов, городов Республики Татарстан, а также лучшие борцы России и мира ‒ профессиональные спортсмены, победители престижных всероссийских и международных турниров: Осканов Эскархан (Казахстан), Молдован Анатолий (Молдавия), Ахмедов Голиб (Узбекистан), Махмат Миров (Таджикистан), Раиль Нургалиев (Татарстан), Турал Азимов (Тюмень), Ренас Калимуллин (Татарстан) и другие. Победителю проекта будет вручен чемпионский пояс. Борьба будет проходить в абсолютной весовой категории. До последнего момента батыры не будут знать имена своих соперников – жеребьевка будет проходить непосредственно на арене цирка.

О концертной составляющей премии подробнее рассказал Айдар Шаймарданов. По его словам идея формата мероприятия возникла с появлением спортивно-музыкального интернет-канала GONGTV, который является своеобразным трамплином для молодых начинающих артистов и в то же время пропагандирует здоровый образ жизни. Он отметил, что соединение спорта и творчества позволит увеличить аудиторию, тем самым повысив популярность события. 19 января на сцене цирка для зрителей выступят знаменитые артисты Республики Татарстан Салават Фатхетдинов, Илсаф, Нурзада, Иван Громов, Динар Шаймарданов, Римма Никитина и еще целое созвездие талантливых певцов с большим творческим потенциалом. Айдар Шаймарданов также напомнил, что в рамках премии состоится розыгрыш автомобиля (Lada Granta в новом кузове) среди зрителей по купленным билетам.

И все же главным событием премии станет определение сильнейшего батыра. В 2018 году чемпионом стал Раиль Нургалиев. Татарстанец поделился своими впечатлениями от участия в проекте:

«Спасибо основателям премии Халилу Шайхутдинову и Айдару Шаймарданову. Такие соревнования помогают нашу татарскую борьбу поднимать на мировой уровень. К нам приезжают «звезды» из многих стран. Здорово, что нынешняя молодежь сможет с ними побороться и пообщаться», - сказал он.