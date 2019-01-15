В Заволжске прошли чемпионат и первенство Ивановской области по панкратиону - Советский спорт
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15 января 2019 21:04Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

В Заволжске прошли чемпионат и первенство Ивановской области по панкратиону

Чемпионат и Первенство Ивановской области по спортивной борьбе панкратион прошли в минувшие выходные в Заволжске.

В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из клубов и организаций Ивановской области, развивающих панкратион на территории региона.

Соревнования прошли в разделах «Традиционный» и «Классический» среди юношей и девушек 2002-2005 годов рождения, юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения, а также мужчин и женщин.

Победители соревнований представят Ивановскую область на Чемпионате и Первенстве Центрального федерального округа, которые пройдут с 31 января по 4 февраля в Липецке.

Отметим, участников приветствовали заместитель Председателя Правительства Ивановской области Александр Шаботинский, глава Заволжского муниципального района Денис Петров и 11-кратный чемпион мира по панкратиону Валерий Смирнов.

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