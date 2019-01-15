Альметьевские мини-футболисты стали победителями Всероссийского турнира

15 января 2019 21:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Лучшие мини-футбольные команды из областей Волгограда, Самары, Ульяновска, Тольятти, Республики Татарстан на протяжении двух дней вели упорную борьбу на четырёх полях универсального спортивного комплекса «Олимп» за звание победителя V Всероссийского турнира по мини-футболу «Рождественская Ладья» 2019 г. Тольятти.

Побороться за престижный трофей приехали 26 футбольных коллективов. За захватывающей игрой лучших футбольных клубов следили сотни зрителей, а трансляции матчей набирали тысячи просмотров. Альметьевская команда «Нефтеград» в первый день соревнований вышла с 1 места в группе «B». Первый матч завершился напряженной ничьей, у ребят было время, чтобы адаптироваться новым условиям и через час подготовки к следующему матчу, они уверенно разгромили тольяттинскую команду «Славяне» со счётом 8:0. В завершении дня, футболистам удалось пройти и следующую ульяновскую команду «Валенте-УлСити» со счётом 4:0.

Благодаря быстрой адаптации в новых условиях, эмоциональному заряду каждого альметьевского футболиста, «нефтеградцы» уверенно матч за матчем побеждали самые сильные составы «Рождественской Ладьи». На стадии плей-офф они провели три тяжелых матча, которые закончились победой со счётом 2:1. Единственная команда из Альметьевска вырвалась на олимп соревнований, не проиграв ни одного матча. Татарстанский «Нефтеград» в финале встретился с тольяттинской командой «Локо-ЭкоВоз». Успех и полная самоотдача была на стороне татарстанцев, и они убедительно победители со счётом 2:0. Лучшим защитником соревнований признан Денис Зайнуллин, а самая высокая номинация «Лучший игрок Рождественской Ладьи» заслуженно получил Александр Кудряшов. Поздравляем команду «Нефтеград» с чемпионством.