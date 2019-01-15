Анастасия Прокушева - призер Кубка ОФСОО «Русь» по художественной гимнастике

15 января 2019 21:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

С 10 по 13 января в Иваново прошел Кубок ОФСОО «Русь» по групповым упражнениям и индивидуальной программе по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие более 300 гимнасток из разных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уссурийск, Нижний Тагил, Воронеж, Рязань, Таганрог, Ставрополь, Орел, Жуковский, Щелково, Орехово-Зуево, Ступино, Псков, Клин, Кингисеп, Селятино, Луга, Липецк, Пушкино, Иваново, Самара, Волгоград, Томск, Нижний Новгород, Обнинск, Ростов-на-Дону и другие.

Коми на турнире представляли воспитанницы отделения художественной гимнастики республиканской «СШОР №1».

В индивидуальном многоборье по программе Мастеров спорта сыктывкарка Анастасия Прокушева заняла 2 место. Победительницей стала Дарья Брылякова (Иваново-Красноярск), «бронзу» завоевала Юлия Суслова (Иваново-Липецк).

«В Иваново я впервые выступала с новой программой. Было сложно, много, что не получилось, есть над чем работать. Буду стараться дальше отрабатывать элементы, чтобы в следующий раз уже обойтись без ошибок», - рассказала Анастасия Прокушева.

Отметим, что нашей гимнастке не хватило четырех десятых балла, чтобы стать чемпионкой.

Также добавим, что 17 января в Архангельске стартует Первенство Северо-Западного ФО по художественной гимнастике, где выступит и сборная Республики Коми. Соревнования пройдут на «Норд арене» и станут отборочными к IX летней спартакиаде учащихся России 2019 года.