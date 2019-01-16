Валентин Кобызев стал победителем первенства страны

В подмосковной Коломне завершилось первенство России по шорт-треку по многоборью. В стартах приняли участие более 160-ти спортсменов из Краснодарского, Пермского, Приморского краев, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Смоленской, Челябинской, Пензенской, Свердловской, Калининградской, Ярославской областей, республик Башкортостан, Мордовия и Татарстан.

Первое место среди юношей средней возрастной группы занял 14-летний омский спортсмен Валентин Кобызев, набравший по результатам многоборья 79 очков. «Серебро» досталось смоленскому шорт-трекисту Николаю Пинчуку, набравшему 68 очков. Замкнул призовую тройку Аскар Абдрахимов из Башкортостана с 63-мя очками.

Уже в ближайшие выходные Валентин Кобызев примет участие в домашних стартах. Первенство Омской области по шорт-треку состоится 19 и 20 января в ледовом дворце имени Александра Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2/4). За призы будут бороться около полусотни спортсменов. Начало соревнований – 19 января в 17:15 и 20 января в 12:45.