Омские конькобежцы выигрывают дома и в гостях

Соревнования пройдут в выходные, 19 и 20 января. Их участниками станут около сотни юных конькобежцев нашего региона. Медали будут разыграны среди юношей и девушек в возрастных категориях «13-14 лет» и «15-16 лет». Ребятам предстоит преодолеть дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров (для старших юношей). Парад открытия состоится 19 января в 13:45. Старт забегам будет дан 19 января в 14:00 и 20 января в 12:00.

Накануне наши спортсмены успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа (до 17 лет) в Дивногорске Красноярского края. Омская команда завоевала полтора десятка медалей. На счету Арины Тихоновой оказалось «золото» на дистанции 500 метров, «серебро» – на 1500 метрах и бронзовые награды на 1000 метрах и масс-старте на 10 кругов. Валерия Бош была второй на 1000 метрах и третьей на 500 и 1500 метрах. Золотую награду в масс-старте среди старших девушек выиграла Анастасия Романова, а замкнула тройку Алина Кожемякина. У юношей старшего возраста три серебряных медали выиграл Никита Варавкин. Он был вторым на дистанциях 500, 1500 и 3000 метров. Два «золота» – на 1500 и 3000 метрах – завоевал в соревнованиях юношей среднего возраста наш Сергей Гвоздий. Еще одну награду – серебряную – он выиграл на 500-метровке.