16 января 2019 10:29 Источник: «Советский спорт» Регион: Смоленская область

С 11 по 13 января 2019 года в городе Смоленске на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма проходили Всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах среди юношей и девушек 12-13 лет, юниоров и юниорок 14-17 лет).

В соревнованиях приняло участие 170 спортсменов (4 мастера спорта России, 35 кандидатов в мастера спорта России, 131 – массовые разряды) из Брянской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Республика Крым и города Москвы.

100м в классических ластах 12-13 лет – 1 место – Терновчук Софья;

100м в классических ластах 14-17 лет – 1 место – Филимонова Ксения; 2 место – Уездная Анастасия; 3 место – Казаков Иван;

смешанная эстафета 4х100м в классических ластах (14-17 лет) – 2 место Смоленская область,

состав команды: Парфенов Роман, Филимонова Ксения, Уездная Анастасия, Казаков Иван

смешанная эстафета 4х100м в классические ласты (12-13 лет) – 2 место Смоленская область,

состав команды: Терновчук Софья, Герасимова Елизавета, Шевченко Владислав, Пармененков Тимофей.

50м в ластах (14-17лет) – 2 место – Яковлев Владислав;

50м в классических ластах (12-13 лет) – 1 место – Терновчук Софья;

50м в классических ластах (14-17 лет) – 1 место – Уездная Анастасия;

400м плавание в классических ластах (14-17 лет) – 2 место – Казаков Иван;

100м подводное плавание (14-17 лет) – 1 место – Яковлев Владислав;

эстафета 4х50м в ластах, смешанная (12-13 лет) – 2 место Смоленская область,

Терновчук Софья, Пармененков Тимофей, Курчевский Александр, Михайлова Евгения;

эстафета 4х50м в ластах, смешанная (14-17 лет) – 2 место Смоленская область,

состав команды: Яковлев Владислав, Кондрат Лилия, Уездная Анастасия, Казаков Иван.

50м ныряние в ластах в длину (14-17 лет) – 2 место Яковлев Владислав;

200м плавание в классических ластах (12-13 лет) – 1 место Терновчук Софья;

200м плавание в классических ластах (14-17 лет) – 2 место – Уездная Анастасия;

эстафета 4х100м в ластах (12-13 лет) – 3 место Смоленская область, состав команды: Курчевский Александр, Пападюшкин Севастьян, Шевченко Владислав, Пармененков Тимофей;

эстафета 4х100м в ластах (14-17 лет юниорки) – 3 место Смоленская область,

состав команды: Филимонова Ксения, Уездная Анастасия, Кондрат Лилия, Войтова Кристина;

эстафета 4х100м в ластах (14-17 лет юниоры) – 3 место Смоленская область,

состав команды: Сидоров Евгений, Парфенов Роман, Казаков Роман, Яковлев Владислав.

По результатам общекомандного зачета победителями и призерами стали:

1. Ярославская область;

2. Московская область;

3. Смоленская область;

4. Воронежская область;

5. Нижегородская область;

6. Брянская область;

7. Тульская область;

8. город Москва;

9. Республика Крым.