С 11 по 13 января 2019 года в городе Смоленске на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма проходили Всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах среди юношей и девушек 12-13 лет, юниоров и юниорок 14-17 лет).
В соревнованиях приняло участие 170 спортсменов (4 мастера спорта России, 35 кандидатов в мастера спорта России, 131 – массовые разряды) из Брянской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Республика Крым и города Москвы.
100м в классических ластах 12-13 лет – 1 место – Терновчук Софья;
100м в классических ластах 14-17 лет – 1 место – Филимонова Ксения; 2 место – Уездная Анастасия; 3 место – Казаков Иван;
смешанная эстафета 4х100м в классических ластах (14-17 лет) – 2 место Смоленская область,
состав команды: Парфенов Роман, Филимонова Ксения, Уездная Анастасия, Казаков Иван
смешанная эстафета 4х100м в классические ласты (12-13 лет) – 2 место Смоленская область,
состав команды: Терновчук Софья, Герасимова Елизавета, Шевченко Владислав, Пармененков Тимофей.
50м в ластах (14-17лет) – 2 место – Яковлев Владислав;
50м в классических ластах (12-13 лет) – 1 место – Терновчук Софья;
50м в классических ластах (14-17 лет) – 1 место – Уездная Анастасия;
400м плавание в классических ластах (14-17 лет) – 2 место – Казаков Иван;
100м подводное плавание (14-17 лет) – 1 место – Яковлев Владислав;
эстафета 4х50м в ластах, смешанная (12-13 лет) – 2 место Смоленская область,
Терновчук Софья, Пармененков Тимофей, Курчевский Александр, Михайлова Евгения;
эстафета 4х50м в ластах, смешанная (14-17 лет) – 2 место Смоленская область,
состав команды: Яковлев Владислав, Кондрат Лилия, Уездная Анастасия, Казаков Иван.
50м ныряние в ластах в длину (14-17 лет) – 2 место Яковлев Владислав;
200м плавание в классических ластах (12-13 лет) – 1 место Терновчук Софья;
200м плавание в классических ластах (14-17 лет) – 2 место – Уездная Анастасия;
эстафета 4х100м в ластах (12-13 лет) – 3 место Смоленская область, состав команды: Курчевский Александр, Пападюшкин Севастьян, Шевченко Владислав, Пармененков Тимофей;
эстафета 4х100м в ластах (14-17 лет юниорки) – 3 место Смоленская область,
состав команды: Филимонова Ксения, Уездная Анастасия, Кондрат Лилия, Войтова Кристина;
эстафета 4х100м в ластах (14-17 лет юниоры) – 3 место Смоленская область,
состав команды: Сидоров Евгений, Парфенов Роман, Казаков Роман, Яковлев Владислав.
По результатам общекомандного зачета победителями и призерами стали:
1. Ярославская область;
2. Московская область;
3. Смоленская область;
4. Воронежская область;
5. Нижегородская область;
6. Брянская область;
7. Тульская область;
8. город Москва;
9. Республика Крым.