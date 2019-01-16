«Большой прорыв» спортивного туризма Бурятии

16 января 2019 11:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

В начале января в Ангарске прошли открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях Иркутской области. Соревнования собрали более 300 спортсменов, которые 5 дней состязались в разных возрастных группах.

Сборную Бурятии представляло 6 спортсменов. Для наших ребят это был второй выезд. В в ноябре прошлого года они выезжали в Иркутск, где попробовали свои силы в данных дисциплинах.

В сильнейшей группе юношей 14-15 лет 2 место на дистанции «связка 2 класс» заняли Тимофей Кузнецов и Олег Борисов, воспитанники Виктора Николаевича Власова. Тимофей Кузнецов занял также 3 место на дистанции «группа 3 класс».

«Для ребят это, конечно, большой прорыв, как и для спортивного туризма в закрытых помещениях Бурятии. Тимофей и Олег выполнили 3 взрослые разряды, на данный момент в Бурятии такие разряды только у них. Также участники соревнований получили очень большой опыт, так как этот вид спорта в Бурятии только начал развиваться с 2017 года. Любым результатам межрегиональных соревнований мы, естественно, очень рады. По итогам этого года будет формироваться сборная Бурятии, которая будет представлять республику на российских соревнованиях по спортивному туризму», - рассказал председатель Центра молодежного туризма «Байкал» Виктор Власов.

Сейчас спортсмены готовятся к открытому Первенству Улан-Удэ и первому этапу Кубка Республики Бурятия по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Соревнования пройдут с 26 по 27 января в спортзале школы №7.

«В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской области и Ангарска. Нас очень радует, что рейтинг соревнований вырастет благодаря ребятам, которые приедут к нам из других городов», - отмечает Виктор Николаевич.