Звезды хоккея провели фан-встречу в Нижнекамске

16 января 2019 11:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В нижнекамском молодежном центре «Ковер» состоялась встреча со звездами хоккея.

Посмотреть вблизи на своих кумиров, пообщаться, задать все интересующие вопросы и сфотографироваться – такая возможность выпала нижнекамским школьникам, увлекающихся хоккеем.

На встречу приехали звезды молодежной лиги. Некоторые из них буквально недавно вернулись с чемпионата мира, где завоевали бронзу.

Директор молодежного центра инициатив «Ковер» Гульназ Фасхутдинова считает, что такие встречи очень нужны, так как в Нижнекамске очень любят хоккей. «Надо что бы у ребят был стимул расти и развиваться», – поделилась мнением Гульназ Фасхутдинова.

Встреча состоялась в рамках Недели звезд хоккея, которая стартовала в Нижнекамске 12 января. В этот день на главной ледовой арене города сыграла сборная молодежной лиги, а 13 января изящный хоккей показали звезды ЖХЛ.

Следующий звездный уикенд состоится в Казани. 19 и 20 января на «Татнефть Арене» состоятся мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.