В Аксубаево открылась новая лыжная база с современным оснащением

16 января 2019 11:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

14 января в поселке городского типа Аксубаеево открылась новая модульная лыжная база с современным оснащением. Об этом пишет местная газета «Аксубаево».

Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов, обращаясь к присутствующим, отметил, что этот спортивный объект появился благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. «Из года в год увеличивается количество занимающихся лыжным спортом, поэтому для нас эта база очень необходима. Много труда и средств вложено в возведение этой базы, и надеемся, что вы оправдаете эти вложения новыми успехами в спорте», – добавил он.

Руководитель района поблагодарил строителей, которые за короткий срок сумели построить и подготовить к эксплуатации базу, и вручил благодарственное письмо начальнику подрядной организации Рамису Сафиуллину.

С долгожданным событием любителей спорта поздравил начальник районного Управления по делам молодежи и спорту Радик Канафин. Юных спортсменов поприветствовал и директор детско-юношеской спортивной школы Нияз Хисматов, после чего была перерезана символическая красная лента.

Участники церемонии зашли в здание и осмотрели помещения. В отапливаемой базе находятся раздевалки, душевые, санузлы, помещения для хранения и обслуживания лыж, тренерская комната. В будущем здесь будет организован и прокат лыж. Для желающих позаниматься на лыжной трассе подготовлено сто пар лыж с ботинками.

Тренер Владимир Альметкин и юные спортсмены оценили сооружение. По словам специалиста, лыжные соревнования всегда сопровождались проблемами с переодеванием. «Обычно ведь и погода холодная бывает во время гонок. А теперь – лучшие условия», – сказал он.

Затем состоялись лыжные гонки лично-командного первенства района среди юношей и девушек 2000–2010 годов рождения. Пять команд – Староибрайкинской, Староильдеряковской, Старотимошкинской, Сунчелеевской школ и Аксубаевской школы № 3 – боролись за победу. Первые три составили тройку призеров.