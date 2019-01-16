Каток в Шербакульском районе будет носить имя Анатолия Васильевича Тарасова

Сегодня на заседании Правительства Омской области министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц выступил с предложением присвоить зданию крытого катка в селе Екатеринославка Шербакульского района имя Анатолия Васильевича Тарасова, который был инициатором строительства этого спортивного объекта.

Крытый каток с искусственным льдом в селе Екатеринославка был торжественно открыт в ноябре 2007 года. С тех пор под его сводами тренируются хоккеисты, фигуристы и шорт-трекисты, а любители зимних видов спорта приходят сюда на массовые катания на коньках.

Анатолий Васильевич всю жизнь провел в родном селе. Много лет он работал методистом в местной спортивной школе. В 1990 году по его инициативе открылся сельский физкультурно-спортивный клуб «Олимп» с секциями волейбола, хоккея, лыжного спорта, полиатлона, гиревого спорта, который он и возглавил. Волейбольные команды под его руководством не раз становились победителями и призерами областных «Королев спорта».

В 1996 году Анатолию Тарасову было присвоено звание «Отличник физической культуры». Также этот специалист становился лауреатом спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть» в номинации «Лучший общественный деятель физической культуры и спорта».

Кабинет министров поддержал предложение регионального Минспорта. Как отметил Дмитрий Крикорьянц, присвоение крытому катку имени Анатолия Тарасова станет данью памяти и поспособствует патриотическому воспитанию молодого поколения, будет вызывать чувство гордости за замечательных людей, внесших большой вклад в развитие спорта в Омской области.