Лыжники из Республики Коми выступают на III этапе Кубка России в Кировской области - Советский спорт
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16 января 2019 13:12Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Лыжники из Республики Коми выступают на III этапе Кубка России в Кировской области

Сегодня в Кирово-Чепецке стартует III этап Кубка России по лыжным гонкам, на котором выступят спортсмены из Республики Коми.

Наш регион представляют 12 лыжников. За пьедестал будет бороться чисто мужская команда - Иван Анисимов, Владислав Ванеев, Андрей Малафиев, Ермил Вокуев, Евгений Уляшев, Антон Зюзев, а также юниоры Максим Гардер, Сергей Канев, Даниил Рочев, Евгений Семяшкин, Иван Мишарин и Андрей Некрасов. Вместе с командой в Кирово-Чепецк отправился и главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин.

Соревнования стартовали спринтом классическим стилем на дистанции 1,4 км. 17 января пройдет гонка классическим стилем на дистанции 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Закрывает программу Кубка России индивидуальная гонка в свободном стиле. Она состоится 19 января.

Все старты проходят на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». Комплекты медалей в трех дисциплинах разыграют порядка 250 спортсменов из 44 регионов страны.

Программа соревнований:


16 января:
11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация: женщины, мужчины 1.66км.
13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины 1,66 км.
15:00 Официальное открытие соревнований, награждение победителей
16:00-18:00 – официальная тренировка: 10 км классический стиль (индивидуальная гонка) женщины; 15 км Классический стиль (индивидуальная гонка) мужчины.

17 января:
11:00-12:00 – индивидуальная гонка. Классический стиль. Женщины 10 км.
12:15 – награждение победителей. Женщины.
12:30-14:30 – индивидуальная гонка. Классический стиль. Мужчины 15км.
14:45 – награждение победителей. Мужчины.

18 января:
11:00 – официальная тренировка

19 января:
11:00 – свободный стиль. Персьют. Женщины 10км.
12:00 – свободный стиль. Персьют. Мужчины 15км.
13:30 – награждение победителей. Женщины и мужчины. Закрытие соревнований.

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