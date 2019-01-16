«Академия-Казань»: две домашние победы

16 января 2019 13:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Очередного соперника по волейбольной Высшей лиге А приняла в минувшие выходные на домашней площадке в СК «Буревестник» сборная вуза «Академия-Казань». В гости к «академикам» пожаловала команда «Грозный» из одноименного города.

Гости, располагавшиеся перед началом тура на две строчки выше казанцев, начали матч достаточно уверенно. Успешная игра в защите соперников определила равный характер игры. Тем не менее, хозяева площадки в концовках каждой из трех партий действовали более уверенно и завершили матч уверенной победой со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 25:21).

Повторная встреча проходила более напряженно. Тренерский штаб гостей произвел определенные перенастройки в игре, и «Грозному» удалось добиться перевеса в первой партии. В какой-то момент гости уверенно вели в счете, но не сумели воплотить свое игровое преимущество в победный результат. Уже в концовке сета казанцы смогли переломить ход игры и выиграть - 25:23. Вторая партия проходила также вязко – команды пытались нащупать слабости в игре соперника, однако получалось это не слишком успешно. И снова «академики» победил за счет надежности - 25:21.

Третий сет проходил в том же русле – тягучая и напряженная игра. Все шло к тому, что матч завершится с таким же счетом, как днем ранее. И, видимо, хозяева площадки поверив в свой успех, расслабились и допустили ряд ошибок, чем и воспользовались гости. В итоге 23:25 в пользу «Грозного». Четвертый сет получился боевым. Окрыленные шансом сравнять счет, гости стали рисковать. Страсти на площадке накалились. Несколько спорных моментов, что называется, «подлили масла в огонь», - игроки бурно реагировали на свои успешные действия в атаке или защите. У «академиков» нервы оказались крепче: 25:20 в сете и 3:1 – в матче.

Максим Максимов, главный тренер ВК «Академия-Казань»:

- Готовились к играм с «Грозным» очень серьезно. Боялись их - можно и так сказать. Ожидали от них более серьезной борьбы, чем от «Искры» в прошлом туре. Потому что команда и опытнее, и выше нас в турнирной таблице находилась. Мы справились с их подачей и реализовали все свои доигровочные мячи. Очень вовремя в обоих матчах выходил и выручал подачей и уверенным приемом Игнат Данилов. Отмечу взаимодействие наших пасующих и крайних игроков. Очень неплохо сыграли наши доигровщики - при том условии, что они выдержали прием, они дали атаку, можно сказать, запредельную по процентам. Этого нам не хватало в матчах с «Искрой». Во второй игре очень хорошо выручил Александр Дьячков, заменивший Алексея Кобилева. В целом доволен результатом и еще больше доволен качеством игры. В матчах с «Искрой» я только вливался в команду, не знал всех возможностей игроков. Сейчас лучше разобрался и качество игры мне нравится все больше.