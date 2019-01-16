В Альметьевске пройдёт матч «Нефтяника» против «Команды звёзд»

16 января 2019 13:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Альметьевске 16 января на льду Дворца спорта «Юбилейный» пройдёт товарищеский матч местного «Нефтяника» и «Команды Звёзд» – мероприятие состоится в рамках Недели Звёзд хоккея, которая стартовала в Татарстане.

Ожидается, что встречу посетят генеральный директор ПАО «Татнефть, президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и глава Альметьевска Айрат Хайруллин. В составе «Команды Звёзд» сыграют бывшие игроки «Ак Барса» Алексей Морозов, Алексей Бадюков, Игорь Щадилов, Александр Степанов, участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, бас-гитарист группы «Uma2rmaH» Сергей Кристовский, экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв, комментаторы Роман Скворцов, Виталий Магранов и многие другие.

До игры и в перерывах для зрителей будут организованы конкурсы и шоу-программа. Матч начнётся в 18:30, билеты доступны в кассах Дворца спорта «Юбилейный».