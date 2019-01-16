В Актаныше прошел турнир по шахматам

16 января 2019 15:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

11 января состоялся турнир среди ветеранов шахмата и среди мужчин. Среди ветеранов первое место занял Фахим Галимов, второе – Роберт Гаязов, третье – Сагыйть Мансуров. Среди мужчин первое место занял Ильдар Имамов, второе и третье места поделили Айдар Нигъматуллин и Ильхам Сарваров.

13 января прошел турнир среди учащихся, на соревновании участвовали 54 юных шахматиста.

Победители среди мальчиков 2001- 2006 г.р.:

1 место – Мансур Закирзянов,

2 место – Ильзир Саматов,

3 место – Амир Акмалов.

Победители 2007-2008 г.р. – мальчики:

1 место – Данияр Латыпов,

2 место – Ислам Тимеров,

3 место – Булат Хафизов;

девочки:

1 место – Фируза Набиева,

2 место – Разила Набиева,

3 место – Зайнап Рахманова.

Победители 2009-2010 г.р. – мальчики:

1 место – Аяз Басыров,

2 место – Наиль Ахметов,

3 место – Тимур Шаязданов;

девочки:

1 место – Рамиля Ахатова,

2 место – Раяна Латыпова,

3 место – Азалия Безик.

Победители 2011 г.р. – мальчики:

1 место – Раяз Хасанов,

2 место – Данил Шайхутдинов,

3 место – Иршад Муталлапов;

девочки:

1 место – Замира Галиева,

2 место – Валерия Салахова,

3 место – Регина Бакирова.

Победители 2012 г.р. – мальчики:

1 место – Камиль Хуснияров,

2 место – Ислам Ибрагимов,

3 место - Данияр Иманаев;

девочки:

1 место – Эльмира Ахатова,

2 место – Румия Имамова.

Все участники турнира, тренеры Ильдар Имамов и Фахим Галимов выражают благодарность дочерям легендарного шахматиста Ингеля Маннапова Гульнаре Актуганове и Диларе Маннапове за спонсорское обеспечение соревнования.