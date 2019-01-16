В Актаныше прошел турнир по шахматам

11 января состоялся турнир среди ветеранов шахмата и среди мужчин. Среди ветеранов первое место занял Фахим Галимов, второе – Роберт Гаязов, третье – Сагыйть Мансуров. Среди мужчин первое место занял Ильдар Имамов, второе и третье места поделили Айдар Нигъматуллин и Ильхам Сарваров.
13 января прошел турнир среди учащихся, на соревновании участвовали 54 юных шахматиста.
Победители среди мальчиков 2001- 2006 г.р.:
1 место – Мансур Закирзянов,
2 место – Ильзир Саматов,
3 место – Амир Акмалов.
Победители 2007-2008 г.р. – мальчики:
1 место – Данияр Латыпов,
2 место – Ислам Тимеров,
3 место – Булат Хафизов;
девочки:
1 место – Фируза Набиева,
2 место – Разила Набиева,
3 место – Зайнап Рахманова.
Победители 2009-2010 г.р. – мальчики:
1 место – Аяз Басыров,
2 место – Наиль Ахметов,
3 место – Тимур Шаязданов;
девочки:
1 место – Рамиля Ахатова,
2 место – Раяна Латыпова,
3 место – Азалия Безик.
Победители 2011 г.р. – мальчики:
1 место – Раяз Хасанов,
2 место – Данил Шайхутдинов,
3 место – Иршад Муталлапов;
девочки:
1 место – Замира Галиева,
2 место – Валерия Салахова,
3 место – Регина Бакирова.
Победители 2012 г.р. – мальчики:
1 место – Камиль Хуснияров,
2 место – Ислам Ибрагимов,
3 место - Данияр Иманаев;
девочки:
1 место – Эльмира Ахатова,
2 место – Румия Имамова.
Все участники турнира, тренеры Ильдар Имамов и Фахим Галимов выражают благодарность дочерям легендарного шахматиста Ингеля Маннапова Гульнаре Актуганове и Диларе Маннапове за спонсорское обеспечение соревнования.