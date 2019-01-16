Хоккеисты Чувашии Дмитрий Потайчук и Сергей Егоров - обладатели Континентального Кубка-2019 - Советский спорт
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16 января 2019 16:03Источник: «Советский спорт»Регион: Чувашия

Хоккеисты Чувашии Дмитрий Потайчук и Сергей Егоров - обладатели Континентального Кубка-2019

Новочебоксарцы Дмитрий Потайчук и Сергей Егоров в составе команды «Арлан» (Кокшетау, Казахстан) выиграли Континентальный Кубок по хоккею-2019.

В соревнованиях, стартовавших в сентябре прошлого года, приняли участие 17 хоккейных дружин из 17 стран мира. А в финал вышли только 4 из них - «Арлан» (Кокшетау, Казахстан), «Белфаст» (Великобритания), «ГКС» (Катовице, Польша) и ХК «Гомель» (Беларусь). Решающие ледовые баталии прошли 11-14 января в городе Белфаст (Северная Ирландия).

Отрадно отметить, что в составе команды-победителя «Арлан» выступили наши земляки - нападающий Дмитрий Потайчук и защитник Сергей Егоров. Оба хоккеиста начинали свою спортивную карьеру в новочебоксарском «Соколе».

На пути к победе команда Казахстана ни разу не проиграла. Матчи группового этапа для «Арлана» проходили во французском Лионе. Там они обыграли хозяев – ХК «Лион», затем рижский «Курбадс» и «Гомель». Завоевав путевку в финал, команда отправилась в Северную Ирландию, где одержала верх над соперниками - «Катовице», «Гомель» и «Белфаст Джайнтс».

Поздравляем Дмитрия и Сергея с победой и желаем им не останавливаться на достигнутом!

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