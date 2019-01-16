Чемпионат и первенство ПФО по биатлону пройдут в Ульяновске впервые - Советский спорт
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16 января 2019 16:04Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

Чемпионат и первенство ПФО по биатлону пройдут в Ульяновске впервые

В соревнованиях примет участие чемпион мира Юрий Шопин.

Чемпионат и первенство стартуют 17 января на биатлонной базе «Заря» (ул. Оренбургская, 5 Б). Церемония открытия состоится в 10.00, начало соревнований – в 11.00.

Состязания приурочены сразу к двум значимым праздникам: Дню рождения региона (19 января) и Всемирному дню снега (20 января), который также называют Международным днём зимних видов спорта.

За победу поборются 80 биатлонистов со всех регионов ПФО. Ожидается, что соревнования посетит министр спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

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