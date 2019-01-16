В Богатых Сабах пройдет ночная лыжная гонка

26 января в пгт. Богатые Сабы Сабинского района пройдет первое соревнование нового сезона серии спортивных мероприятий Timerman – ночная лыжная гонка. Первый старт будет дан в 15:30 у Дома культуры.
На соревновании каждый участник сможет найти дистанцию для себя: для юных спортсменов от 3 до 10 лет традиционно подготовлена трасса в 300 метров, для новичков – первые прогулочные 2 километра, а любителей и профессионалов лыжного вида спорта ждут дистанции в 5 и 15 километров по снежной трассе. Традиционно гости старта смогут сделать бесплатные яркие фотографии с собаками породы хаски. Эта порода уже второй год сопровождает зимние старты серии и отличается выносливостью, энергией и дружелюбностью. Хаски лишены агрессии к людям, поэтому с ними смогут подружиться даже самые юные гости.
Ночная лыжная гонка станет отличной подготовкой для следующих крупных стартов. Продолжат серию еще три зимних мероприятия: первый зимний фестиваль в Альметьевске Snow Fest с 1-3 февраля, Камский лыжный марафон 17 февраля и Зеленодольский лыжный марафон 17 марта.
Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий Timerman.
Расписание
10:00 – 16:30 – Время работы ЭКСПО, выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
10:00 – 14:00 – Время регистрации новых участников.
15:00 – Начало работы раздевалок и камер хранения.
15:15 – Открытие транзитной зоны для участников детской гонки.
15:30 – Старт детской гонки.
15:50 – Открытие транзитной зоны для участников на 2 км.
16:00 – Старт гонки на 2 км.
16:15 – Закрытие финиша гонки на 2 км.
16:20 – Открытие транзитной зоны для участников на 5 км.
16:30 – Старт гонки на 5 км.
17:00 – Закрытие финиша на 5 км.
17:20 – Открытие транзитной зоны для участников на 15 км.
17:15 – 17:20 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 5 км.
17:30 – Старт гонки на 15 км.
18:30 – 18:45 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и возрастных категориях на дистанции 15 км.
19:30 – Закрытие финиша.