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16 января 2019 16:07Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Двенадцать татарстанских стендовиков вызваны в сборную России

На первый сбор российской национальной команды в 2019 году вызваны 12 татарстанских стендовиков. В состав юниорской сборной России пригласили «траншейников» Геннадия Мамкина, Александра Железина, Никиту Костягина, Полину Князеву и Татьяну Саранскую, а также «кругловиков» Зилю Батыршину и Петра Егорова.

За место в главной команде страны будут бороться Екатерина Рабая и Екатерина Субботина, выступающие в упражнении «трап», представители «скита» Алина Фазылзянова, Альбина Шакирова и Николай Теплый.

«Для каждого спортсмена большой честью является выступление за сборную России, и нам очень приятно, что наша школа делегирует в ее состав солидную группу. В их числе не только перспективные юниоры, которые показывают хорошие результаты, но и кандидаты в олимпийскую сборную страны. Предолимпийский год имеет особое значение для каждого из претендентов, и я уверен, что все будут упорно работать для достижения высоких целей», - отметил президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан Сергей Демин.

Первый сбор национальной команды пройдет в городе Лимассол.

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