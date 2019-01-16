Сыктывкарцев приглашают на Всероссийский День снега в «Северную Олимпию» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 января 2019 16:13Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Сыктывкарцев приглашают на Всероссийский День снега в «Северную Олимпию»

20 января Сыктывкар вновь станет центром проведения Всероссийского Дня снега в Республике Коми. Праздник зимних видов спорта пройдет на территории «Северной Олимпии».

Мероприятия стартуют в 12 часов дня. На открытой ледовой площадке состоится фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Основные развлечения ждут сыктывкарцев в Мичуринском парке. Здесь пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Лесные загадки», игра в вышибалу, эстафета по рисованию на снегу. Также горожане смогут принять участие в викторине на тему зимних видов спорта и пробежать полосу препятствий. Кроме того, на крытом ледовом катке состоится «семейный сеанс» массового катания. Закрытие спортивного праздника состоится в 14 часов.

*В мире День снега будет проводиться уже в седьмой раз. Инициатива его проведения принадлежит Международной федерации лыжного спорта (FIS). Праздник служит для популяризации зимних видов спорта. В первый год в акции приняли участие около 20 стран мира. В первую очередь в этот список вошли северные государства – Норвегия, Финляндия, а также Швейцария, Япония, Пакистан, Эстония, Турция, Великобритания и др. В 2015 году День снега впервые стал Всероссийским.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта