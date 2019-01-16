Сыктывкарцев приглашают на Всероссийский День снега в «Северную Олимпию»

Мероприятия стартуют в 12 часов дня. На открытой ледовой площадке состоится фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Основные развлечения ждут сыктывкарцев в Мичуринском парке. Здесь пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Лесные загадки», игра в вышибалу, эстафета по рисованию на снегу. Также горожане смогут принять участие в викторине на тему зимних видов спорта и пробежать полосу препятствий. Кроме того, на крытом ледовом катке состоится «семейный сеанс» массового катания. Закрытие спортивного праздника состоится в 14 часов.

*В мире День снега будет проводиться уже в седьмой раз. Инициатива его проведения принадлежит Международной федерации лыжного спорта (FIS). Праздник служит для популяризации зимних видов спорта. В первый год в акции приняли участие около 20 стран мира. В первую очередь в этот список вошли северные государства – Норвегия, Финляндия, а также Швейцария, Япония, Пакистан, Эстония, Турция, Великобритания и др. В 2015 году День снега впервые стал Всероссийским.