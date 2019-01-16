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16 января 2019 19:53Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Индивидуальной гонкой завершилось первенство региона по биатлону

На Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной завершилось Первенство Республики Коми по биатлону среди юношей и девушек 16-17 лет и 18-19 лет.

Сегодня, 16 января, спортсмены состязались в индивидуальной гонке с преодолением четырех огневых рубежей. Младшая категория спортсменов бежала 7,5 км и 10 км, старшая - 10 км и 12,5 км. За промахи в стрельбе начислялось штрафное время.

Победителями гонки среди юношей и девушек среднего возраста стали Артем Лобанов (СШОР) и Юлия Лихачева (СШОР). Серебряные призеры - Даниил Микуров (Ухта) и Виктория Филипченко (СШОР). Третье место заняли Игорь Токарский (СШОР) и Яна Каракчиева (СШОР).

Золотые медали в старшей возрастной группе завоевали Валерия Галанзовская (СШОР) и Валентин Седрысев (СШОР). Второе место заняли Кристина Казарина (СШОР) и Григорий Новосад (Ухта). Третье место среди старших юношей занял Даниил Варакин (СШОР).

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