Лыжник сборной Коми Ермил Вокуев выиграл спринт на III этапе Кубка России

16 января 2019 19:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня в городе Кирово-Чепецк стартовал III этап Кубка России по лыжным гонкам, на котором выступают 12 спортсменов из Республики Коми. Победу в спринте классическим стилем одержал лыжник региональной сборной, мастер спорта России Ермил Вокуев.



1 место - ВОКУЕВ Ермил (Республика Коми) 4:21.98

2 место - ПАРФЕНОВ Андрей (Тюменская область) 4:22.41 (+0.43)

3 место - ФЕЛЛЕР Андрей (Республика Татарстан) 4:23.53 (+1.55)



В 1/4 финала участвовали также спортсмены Максим Гардер, Сергей Канев, Владислав Ванеев и Даниил Рочев, но «выбыли из игры» перед полуфинальными забегами. Напомним, что в кировочепецком этапе Кубка России борьбу за медали ведет исключительно мужской состав из Коми.

Среди женщин победила Анастасия Москаленко (Новосибирская область) 4:08.49.

2 место - Евгения Ощепкова (Тюменская область) 4:14.38

(+5.89)

3 место - Дина Некрасова (Удмуртская Республика) 4:14.81

(+6.32)



Завтра, 17 января, пройдет гонка классическим стилем на дистанции 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Закроет программу Кубка России индивидуальная гонка в свободном стиле. Она состоится 19 января.



Все старты пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». Комплекты медалей в трех дисциплинах разыграют порядка 250 спортсменов из 44 регионов страны.