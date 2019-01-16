Лыжник сборной Коми Ермил Вокуев выиграл спринт на III этапе Кубка России

Сегодня в городе Кирово-Чепецк стартовал III этап Кубка России по лыжным гонкам, на котором выступают 12 спортсменов из Республики Коми. Победу в спринте классическим стилем одержал лыжник региональной сборной, мастер спорта России Ермил Вокуев.
1 место - ВОКУЕВ Ермил (Республика Коми) 4:21.98
2 место - ПАРФЕНОВ Андрей (Тюменская область) 4:22.41 (+0.43)
3 место - ФЕЛЛЕР Андрей (Республика Татарстан) 4:23.53 (+1.55)
В 1/4 финала участвовали также спортсмены Максим Гардер, Сергей Канев, Владислав Ванеев и Даниил Рочев, но «выбыли из игры» перед полуфинальными забегами. Напомним, что в кировочепецком этапе Кубка России борьбу за медали ведет исключительно мужской состав из Коми.
Среди женщин победила Анастасия Москаленко (Новосибирская область) 4:08.49.
2 место - Евгения Ощепкова (Тюменская область) 4:14.38
(+5.89)
3 место - Дина Некрасова (Удмуртская Республика) 4:14.81
(+6.32)
Завтра, 17 января, пройдет гонка классическим стилем на дистанции 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Закроет программу Кубка России индивидуальная гонка в свободном стиле. Она состоится 19 января.
Все старты пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». Комплекты медалей в трех дисциплинах разыграют порядка 250 спортсменов из 44 регионов страны.