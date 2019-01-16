В Заинске прошло лично-командное первенство РТ по лыжным гонкам - Советский спорт
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16 января 2019 19:55Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Заинске прошло лично-командное первенство РТ по лыжным гонкам

В Заинске прошло лично-командное первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 10 городов и 12 районов РТ.

По итогам забегов в зачете среди городов места распределились следующим образом

1. Казань

2. Набережные Челны

3. Нижнекамск

Среди сельских районов

1. Балтасинский район

2. Сармановский район

3. Сабинский район

Результаты личных соревнований

3 км, классический стиль

1. Федюшина Диана, Казань

2. Габдулбарова Диана, Казань

3. Валиахметова Альбина, Заинск

4. Чумакова Анна, Нижнекамск

5. Нигматзянова Зайнаб, Балтаси

5 км, классический стиль

1. Мясников Сергей, Мензелинск

2. Абдуллин Дамир, Казань

3. Хуснутдинов Рамиль, Балтаси

4. Голованов Роберт, Нижнекамск

5. Закиров Кирилл, Набережные Челны

5 км, свободный стиль

1. Нигматзянова Зайнаб, Балтаси

2. Валиахметова Альбина, Заинск

3. Федюшина Диана, Казань

4. Сабирова Азалия, Сарманово

5. Брагина Анастасия, Зеленодольск

10 км, свободный стиль

1. Закиров Кирилл, Набережные Челны

2. Абдуллин Дамир, Казань

3. Валиуллин Линар, Заинск

4. Загидуллин Рашат, Казань

5. Онянов Роман, Казань.

Полные протоколы представлены на сайте Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

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