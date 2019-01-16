Звездный уик-энд КХЛ в Казани: хоккей в валенках, квест с талисманами и масштабный театр на арене

16 января 2019 19:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

19 и 20 января столицу Татарстана ждет кульминация Недели Звезд Хоккея 2019 – звездный уик-энд КХЛ. В Казани тесно переплетаются традиции народные и хоккейные, и на этих выходных жители и гости города могут в этом убедиться. Кроме этого болельщиков ждёт воссоединение тройки Зарипов – Зиновьев – Морозов, сразу же после Мастер-шоу начнётся матч между сборной Татарстана и ветеранами Лиги.

В 2019 году Неделя Звезд Хоккея проходит с республиканским размахом: только что в Нижнекамске прошли Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ – город увидел звездные баталии молодежки и изящный хоккей Красивой лиги. В предстоящий уик-энд хоккейный фестиваль перемещается в Казань, где встретятся главные звезды КХЛ. Болельщики смогут не только насладиться мастерством любимых хоккеистов, но и принять участие в множестве активностей на арене и вне ее: праздник начнется задолго до того, как хоккеисты выйдут на лед.

Хоккей в открытой коробке, джерси во льду и акробаты на снегоходах

За 2,5 часа откроется фан-зона перед «Татнефть Ареной». На сцене выступят диджеи, кавер-группы и танцевальные коллективы, а на фасаде ледового дворца можно увидеть яркие кадры предыдущих Матчей Звезд. На открытой хоккейной коробке в субботу пройдет мини-турнир талисманов клубов КХЛ, а на следующий день там сыграют воспитанники ДЮСШ «Ак Барс» и любительские команды.

Что касается талисманов клубов, то их день начнётся еще раньше! В субботу в 10 утра они посетят свадьбу енотов и встретятся с талисманами детской следж-хоккейной лиги, а через час отправятся на каток парка Чёрное озеро, где проведут время с жителями и гостями Казани и разыграют билеты на Мастер-шоу. В воскресенье их ждёт особенная миссия – посещение Социального приюта для детей и подростков «Гаврош».

На площадке перед ареной болельщики, дожидаясь звездного шоу, смогут поиграть в снежки в специальных ледовых крепостях, а также сразиться в хоккей в валенках. Самые меткие проверят силу своего броска, а экстремалы посмотрят выступления акробатов на снегоходах и мотоциклах на трамплинах.

Чтобы рассказать своим друзьям о всех активностях, стоит сделать фото – для этого как раз будут установлены ледяные арт-объекты с джерси команд Матча Звезд КХЛ, вмороженных в огромные ледяные шайбы. Не забывайте ставить хэштег #KHLAllStar!

Конкурсы, квест и фирменные подарки

На самой арене зрителей ждет около 15 различных зон для активности. В фотозоне «Хоккейная форма» стоит примерить форму звездных дивизионов, чуть дальше – взять автографы у участников Матча Звезд и легенд хоккея, принять участие в турнирах по настольному и аэрохоккею, померяться силами, начать собирать наклейки благодаря лицензиату Panini.

На этом соревнования для болельщиков не заканчиваются! В специальной зоне «Мегафона» зрители будут соревноваться в меткости. Готовы забросить максимальное количество шайб в ворота за 30 секунд? На кону – специальные призы и фирменная продукция Недели Звезд Хоккея.

В воскресенье лучшие хоккеисты Лиги придут в гости в зону Ростелекома, где будут разыграны клюшки с автографами спортсменов. Также на арене установлен интерактивный стенд цифрового партнера, где можно сделать памятные видеоролики с эффектом Slow Motion.

Официальный партнер Лиги, компания Mastercard, приготовила для болельщиков специальный квест. Разыскать на арене талисманов Бесценной Лиги, сыграть в VR-хоккей, открыть карту банка «Ак Барс» и, конечно же, зарегистрироваться в Бесценной лиге – за каждый этап даются баллы, а в обмен на них – подарки от Mastercard. Одно из заданий квеста – запись видеопожелания любимому игроку, по итогам которого будут определены Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик Матча Звезд, которым предстоит разделить Бесценный Трофей на льду.

Технический партнёр Матча Звезд Atributika & Club создаст специальную фотозону Bullet Time с возможностью панорамных снимков и готовится раздавать много призов с фирменной символикой Недели Звезд Хоккея.

Матч Звезд – это событие не только для болельщиков, но и для хоккеистов. Поэтому Bauer создаст специальный шоурум с интерактивным сканером стопы для индивидуального подбора коньков, а также познакомит желающих с последними новинками экипировки.

Масштабные танцы на льду и воссоединение знаменитой тройки

Перед стартом Мастер-шоу и Матча Звезд на арене разыграются театральные представления, объединенные общей идеей народного праздника Сабантуя. В субботу одновременно выступят несколько сотен артистов – сменяя музыкальные ритмы и стили танца, они создадут атмосферу праздничного веселья, царящего на татарском Сабантуе. В воскресенье зрители, пришедшие на арену, попадут в необычный театр, который превратит площадку в огромный экран, а арену и зрительские трибуны – в единое театральное пространство, в котором объединятся традиции народного татарского праздника и любимого вида спорта – хоккея.

После Мастер-шоу в субботу в Казани на льду «Татнефть Арены» состоится грандиозное событие – воссоединение знаменитой тройки Данис Зарипов – Сергей Зиновьев – Алексей Морозов в матче между сборной Татарстана и ветеранами КХЛ, за которых сыграют Виталий Прохоров, Максим Сушинский, Алексей Яшин и действующий хоккеист Миро Аалтонен из «Витязя».

Звезд КХЛ увидят в 24 странах мира

Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ будут показаны в прямом эфире на телеканалах КХЛ и КХЛ HD. Кроме российских зрителей главное шоу сезона смогут увидеть болельщики в 24 странах: Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Хорватии, Македонии, Косово, Словении, Швейцарии, Великобритании, Узбекистане, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Австрии, Люксембурге и России.

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