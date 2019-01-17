Буинские хоккеисты вышли в финал зонального турнира «Золотая шайба»

17 января 2019 11:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

15 января в ДЮСШ «Арктика» г. Буинск прошел зональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, среди юношей 2006-2007 г.р.

Участников и болельщиков приветствовали начальник МКУ «Управление по делам молодёжи, спорту и туризму» района Евгений Илюшин и директор ДЮСШ «Арктика» Ирек Яраханов.

В Татарстане данный турнир среди юношей проходит по 3 возрастным категориям (2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р.) и в 6 территориальных зонах. Буинск вместе с Апастово, Верхним Услоном, Дрожжаное, Зеленодольском, Кайбицами, Камским Устьем и Тетюшами составляют зону № 2.

К зональным соревнованиям II этапа в каждой возрастной группе допускаются команды-победительницы соревнований, проведенных в муниципальных образованиях Республики Татарстан (I этап). Так участниками баталий зонального этапа в Буинске стали 4 команды средней группы зоны 2 – «Арктика» (Буинск), «Тигры» (Зеленодольск), «Титан» (Апастово) и сб. Кайбицкого района.

По итогам турнира на льду «Арктики» победителем стала команда зеленодольских «Тигров», 2-е место заняла команда хозяев. Именно эти две команды и получили путевки на финальную стадию зональных соревнований «Золотая шайба» (3-е место – Апастово, 4-е место – Кайбицы). Решающий этап зоны среди юношей 2006-2007 г.р. снова примет Буинск. Финал запланирован на 2-4 апреля. В нем примут участие 8 лучших татарстанских команд хоккеистов этого возраста – победители своих зон.

Желаем ребятам из буинской команды «Арктика» успешного выступления в финале зонального турнира, а также – попасть в число участников дальнейшего розыгрыша «Золотой шайбы». Финал Республиканского этапа в возрастных категориях пройдет в Казани (2-17 февраля), а Всероссийский финальный турнир - в г. Краснокамске Пермского края (16-24 марта).

Стоит также отметить, что в зональных соревнованиях на днях примет участие еще одна буинская команда – младших юношей (2008-2009 г.р.). 1 этап зоны пройдет в Буинске, а финал с 8 по 10 февраля в Нурлате. Лучшие команды юных хоккеистов будут ждать финалы в Казани и в дальнейшем в Сочи.