В Казани прошли Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Снежный Барс»

17 января 2019 11:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

15-16 января в Казани на «Комплексе трамплинов» в поселке Нагорный прошли Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Снежный Барс» среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения, мальчиков и девочек 2007 года рождения и моложе.

В турнире приняли участие порядка 40 юных спортсменов из Казани, Лениногорска, Санкт-Петербурга, Кудымкара и Нижнего Тагила. Участники соревновались на трамплине HS20-49 и в лыжной гонке на 3 км.

Результаты соревнований

Мальчики 2007 г.р. и моложе:

1-е место – Полицмерский Егор (Санкт-Петербург)

2-е место – Чаплыгин Дмитрий (Казань)

3-е место – Фомин Даниил (Санкт-Петербург)

Девочки 2007 г.р. и моложе:

1-е место – Логанина Элина (Казань)

2-е место – Анисимова Виктория (Санкт-Петербург)

3-е место – Мехоношина Ульяна (Кудымкар)

Юноши 2004-2006 г.р.:

1-е место – Герчу Егор (Санкт-Петербург)

2-е место – Кузьмин Александр (Санкт-Петербург)

3-е место – Харин Дмитрий (Кудымкар)

Девушки 2004-2006 г.р.:

1-е место – Кузьмина Мария (Санкт-Петербург)

2-е место – Клестышева Екатерина (Санкт-Петербург)

3-е место – Архипова Даная (Казань)