Сборная по лыжным гонкам из Непала начала тренироваться на Сахалине

17 января 2019 11:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сборная из Непала – первая команда, которая прибыла для участия в международных спортивных играх «Дети Азии». Атлеты прилетели на остров за месяц до начала зимних состязаний. И это не случайно. За 30 дней непальской сборной необходимо освоить новый для себя вид спорта. С лыжными гонками они были не знакомы.

Дома спортсмены занимались другими видами спорта: бадминтоном, футболом и горными лыжами. Сборную сформировали в Олимпийском комитете Непала. В ее составе двое юношей и две девушки, а также тренер. Главный критерий отбора – участие в других международных соревнованиях, а также хорошая учеба в школе.

- Мы не стремимся к какому-то месту, для нас важно просто участие, потому что это огромный опыт. Мы, можно сказать, первопроходцы в этом виде спорта. Условия здесь прекрасные. Нам выдали форму, инвентарь, костюмы для бега, и, конечно, здесь есть хорошие трассы, где можно тренироваться. Единственный минус – это температура на улице. Здесь очень холодно, и для нас не привычно, - делится тренер сборной команды Непала по лыжным гонкам Прабин Кармачаря. – Нам также помогают местные тренеры. Подсказывают как правильно ставить руки, ноги, как двигаться.

Занимаются спортсмены каждый день по 4 часа. Исключение – воскресенье. Тогда атлеты отправляются изучать областной центр. Непальские гости уже побывали в нескольких музеях, а также на СТК «Горный воздух». В воскресенье они отправятся в поездку за город, чтобы посмотреть на красоту сахалинской природы.

- Здесь сильно отличается климат и еда, а так мне все нравится. Я очень рада, потому что я здесь. Моя семья очень мной гордиться. Я счастлива, что я в Сборной Непала, и участвую в таких масштабных соревнованиях, - рассказала участница Сборной Непала Иша Таманг.

Напомним, Первые зимние международные игры «Дети Азии» состоятся в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля 2019 года. В программе соревнования по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. На сегодняшний день о своем участии заявили больше 20 стран.