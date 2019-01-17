Сахалинский лыжный турнир на приз «Дружба» собрал около 100 участников

17 января 2019 11:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Областные соревнования по лыжным гонкам на приз «Дружба» стартовал в Южно-Сахалинске.

Состязания продлятся до 20 января. На старт биатлонного центра «Триумф» выйдет около 100 спортсменов. Медали оспорят сильнейшие лыжники из Охи, Ногликов, Александровск-Сахалинского, Смирных, Анивы, Корсакова, Южно-Сахалинска и других районов области.

Приз «Дружба» - один из самых интересных турниров в островном регионе. Он был учреждён президентом Финляндии Урхо Кекконеном, когда он зимой 1968 года проводил отпуск на Сахалине. Вначале старты назывались Кубок Урхо Кекконена, затем они были переименованы в Кубок «Дружбы», а уже после приобрели название - приз «Дружба».

Соревнования проводятся в 51 раз и являются отбором кандидатов в сборные команды для участия в первенстве ДФО, которое пройдёт в Южно-Сахалинске, в первенстве России в Рыбинске, а также в I зимних Международных спортивных играх «Детях Азии».

- Хочу пожелать вам отличных выступлений. Сегодня вам предстоит выступать в непростых погодных условиях. Вместе с тем, снегопад говорит о том, что снежная зима на Сахалине всё же будет, и это очень радует, - приветствовал участников ведущий советник министерства спорта, туризма и молодёжной политики региона Никита Гриник. - В эти дни вам предоставляется отличная возможность показать хорошие спортивные результаты и попасть в сборные команды Сахалинской области. Хочу пожелать всем хорошего настроения, удачи и новых побед.

Гонки проводится среди спортсменов 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. В первый соревновательный день младшим девушкам и юношам предстояло преодолеть классическим стилем 3 и 5 км соответственно, а старшим помериться силами на 5 и 10 км.

Участники старались изо всех сил и продемонстрировали несокрушимую волю к победе. Среди первых стартовавших быстрее и выносливее всех оказалась южносахалинка Анна Кожинова. Девушка не раз становилась победителем и призёром областных соревнований. В прошлом году стала шестой на всероссийском турнире.

- Бежать было не просто, трассу обкатываем не так давно. Здесь тяжелые и достаточно затяжные подъёмы. К тому же погода внесла свои коррективы - снег свежий и тяжёлый, лыжи плохо скользят. Да и соперники сильные. Тем не менее, всё удалось, чему я очень рада. Главное – регулярно тренироваться и всё получится, - поделилась победительница.

Завтра лыжники померятся силами в спринте классическим стилем. В субботу их ждёт отдых, а в воскресенье - гонка свободным стилем.