«Команда Звезд» обыграла «Нефтяник» в выставочном матче Недели Звезд Хоккея

17 января 2019 11:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

«Команда Звёзд» обыграла «Нефтяник» в выставочном матче Недели Звёзд Хоккея – игра прошла в Альметьевске и завершилась победой гостей со счётом 11:10.

Впервые в истории КХЛ Неделя Звёзд Хоккея охватила сразу три города – Кубок Вызова МХЛ и Матч Звёзд ЖХЛ прошли в Нижнекамске 12 и 13 января. К середине недели хоккейный бомонд переехал в Альметьевск: там на лёд друг против друга вышли местный «Нефтяник» и «Команда Звёзд». И если с составом первых всё было понятно, то за вторых сыграли экс-хоккеисты «Ак Барса» Алексей Морозов, Александр Степанов, Алексей Бадюков, Игорь Щадилов, Дмитрий Ячанов, Ильнур Гизатуллин и Андрей Царёв. Компанию им составили президент Общественного Фонда Поддержки и Развития Спорта Российской Федерации Владимир Уткин, комментаторы Роман Скворцов, Денис Казанский, Александр Гуськов и Виталий Магранов, артисты Денис Матросов, Андрей Фролов и Сергей Кристовский, а также бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв.

Открыли матч символическим вбрасыванием заместитель генерального директора ПАО «Татнефть, президент хоккейного клуба «Нефтяник» Ренат Шафигуллин и исполнительный директор Федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев. «Очень приятно, что нам доверили честь провести такой матч в рамках Недели Звёзд Хоккея. Недавно мы проводили «Русскую классику» на открытом воздухе, и хотелось бы выразить благодарность КХЛ за доверие и возможность проведения таких встреч от ПАО «Татнефть» и её генерального директора Наиля Ульфатовича Маганова. Хоккей – вид спорта номер один в Татарстане, и «Татнефть» много делает для его развития: совсем скоро в Альметьевске будет открыт новый центр подготовки хоккеистов «Нефтяника», − отметил Ренат Шафигуллин.

Счёт в первом периоде открыла «Команда Звёзд» − Царёв в касание замкнул передачу Бадюкова. «Нефтяник» отреагировал на это двумя голами за авторством Данилы Цыганова и Дениса Ляпустина. В оставшееся до перерыва время забивали только звёзды: по голу оформили Степанов, Морозов, Магранов и Щадилов. На старте второго периода Гуськов забросил шестую шайбу «Команды Звёзд», но «Нефтяник» 2:6 превратил в 6:6 – Никита Ядроец и Всеволод Ястребков забили с игры, а Хуго Янсонс и Кирилл Лебедевреализовали буллиты. Звёзды ответили отличным броском Сычёва в девятку и ещё одной комбинацией Бадюков – Царёв, а последнее слово осталось за капитаном хозяев Константином Косоловым: перед стартом третьей двадцатиминутки альметьевцы уступали в один гол. В третьем периоде команды долго не могли забить, и нарушили эту тишину игроки «Нефтяника» − Ленар Мансуров использовал выход один в ноль и сравнял счёт. Через пару минут гости снова вышли вперёд: в нужный для своей команды момент забросил капитан Морозов. Юбилейную 10-ю шайбу «Команды Звёзд» оформил Магранов, сразу же после него хет-трик на свой счёт записал экс-капитан «Ак Барса». Интригу восстановил Косолов – очередной буллит «Нефтяника» он реализовал классным броском в верхний угол. За 49 секунд до конца матча Мансуров затолкал шайбу в ворота «Команды Звёзд» и сократил отставание хозяев до минимума, но большего альметьевцы сделать не смогли: «Нефтяник» уступил «Команде Звёзд» со счётом 10:11.