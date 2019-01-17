В Красноярск на Ярыгинский турнир едут титулованные борцы планеты

17 января 2019 11:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

На XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» свои заявки на участие отправили уже 23 страны. Среди участников: олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Ожидается, что за победу на турнире поборются 260 спортсменов из Болгарии, Белоруссии, Китая, Микронезии, Германии, Венгрии, Иордании, Казахстана, Киргизии, Монголии, Норвегии, Румынии, Туркменистана, США, Турции, Египта, Бельгии, Франции, России, Кубы, Грузии, Японии, Узбекистана.

Сборная США прислала заявку на соревнования одной из первых. В составе команды рекордное количество участников – 12 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Джордан Барроуз и Кайл Снайдер, двукратный призер чемпионата мира Джеймс Грин. Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион-2012 Джордан Барроуз приедет в Красноярск впервые. Сильный состав ожидается и у женской сборной, которую возглавят призеры чемпионата мира Сара Хильдебрандт и Тамира Менса.

Сборную Турции возглавит олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Таха Акгюль, который выступит в весовой категории до 125 кг. Также в составе турецкой команды трехкратный чемпион Европы Чингисхан Эрдоган, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Якуп Гор, призер чемпионата мира-2018 Фатих Эрдин.

В составе женской сборной Японии в этом году молодые спортсменки, среди которых выделяются бронзовый призер чемпионата мира-2018 Хирое Минагава Сузуки и победительница Азиатских игр Юка Кагами. Отдельного внимания заслуживает Рио Ватари. Эта спортсменка вернулась в большой спорт после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием. Лимфома Ходжкина была диагностирована у девушки накануне Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсменка вышла на олимпийский ковер, но осталась за чертой призеров, а затем в течение двух лет боролась с болезнью. В 2018 году она вернулась в состав сильнейшей сборной по женской борьбе в мире.

Напомним, XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) с 24 по 27 января. Турнир впервые будет проходить четыре дня. С 2018 года он стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на соревнованиях. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.

Вся актуальная информация о турнире размещается на специальной странице проекта на краевом спортивном портале.