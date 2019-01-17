Красноярские школьники подготовят приветственные плакаты для участников Зимней универсиады-2019

17 января 2019 11:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

18 января в 11.00 в средней школе №150 (ул. Алексеева, 95) 15 учеников примут участие в подготовке приветственных плакатов и подарков для спортсменов, которые в марте 2019 года выступят на Студенческих играх в Красноярске. Ребята являются участниками просветительского проекта Дирекции Зимней универсиады-2019 «50 стран/50 школ» и поддерживают спортсменов из Швейцарии.

Всего к Зимней универсиаде-2019 школьники создадут более 1500 плакатов, которыми оформят комнаты участников спортивных состязаний в Деревне Зимней универсиады-2019. Каждый плакат, изготовленный в рамках проекта, отражает национальные черты стран-участниц Зимней универсиады-2019. Количество плакатов для каждой страны зависит от числа спортсменов и делегатов, подавших заявку на участие в Студенческих играх. Например, школьникам, поддерживающим Словению, необходимо подготовить 16 плакатов, Германию – 19 плакатов, а Финляндию – 57 плакатов. Художественное оформление комнат, в которых будут проживать участники Студенческих игр, создаст гостеприимную атмосферу и позволит спортсменам почувствовать поддержку болельщиков. Коридоры в зданиях Деревни Зимней универсиады-2019 украсят фотографиями юных болельщиков с атрибутами поддержки.

Напомним, что проект «50 стран/50 школ» направлен на формирование групп поддержки спортсменов-участников Зимней универсиады-2019. В рамках проекта школьники знакомятся с национальными чертами каждой страны и ее географическими особенностями, а также изучают культуру болельщиков.

Всего в проекте «50 стран/50 школ» принимают участие более 850 школьников. Все участники программы получат билеты на спортивные соревнования Зимней универсиады-2019, а также элементы экипировки болельщика. Проект реализуется совместно с главным управлением образования Красноярска.