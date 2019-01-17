Ирина Иванова – чемпионка Сибири!

17 января 2019 11:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Омичи выиграли два десятка медалей на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике.

Соревнования проходили в Иркутске 12 и 13 января. Их участниками стали более 600 спортсменов из 11 регионов России. Омскую область представляли более четырех десятков атлетов, выступавших во всех четырех возрастных категориях. В активе наших легкоатлетов оказалось 20 наград, почти половина из которых – девять – золотые!

Сильнейшей в Сибири среди женщин в прыжках с шестом стала Ирина Иванова. Причем мастер спорта из Омской области сумела обойти двух «международниц»! Второй была Алена Лутковская, представлявшая Московскую и Иркутскую области, а третьей – еще одна иркутянка Людмила Еремина. Две награды чемпионата выиграл и наш Виктор Еловский, ставший вторым в беге на 60 метров и на 200-метровой дистанции.

Среди юниорок в возрасте до 23 лет быстрее всех на 800-метровой дистанции была Наталья Крикун. Также она выиграла «бронзу» в забеге на 1500 метров. Серебряную награду на 800-метровке получила наша Екатерина Блохина. Наталье Данченко удалось завоевать «серебро» в беге на 60 метров. Арина Моисеева оказалась сильнейшей в секторе для толкания ядра. У юниоров до 23 лет отличились Дмитрий Никитин, ставший сильнейшим среди толкателей ядра и барьерист Андрей Тюленев, занявший второе место.

У юниоров в возрасте до 20 лет, выступавших в семиборье, не нашлось равных Степану Кекину. В барьерном беге на 60 метров «серебро» выиграл Тимофей Батаев. На той же дистанции у девушек второй была Анна Кислицына, а замкнула призовую тройку Алена Рогач. В прыжках с шестом в этой возрастной группе победила Анна Мазурова.

Лучший результат в прыжках в высоту среди атлетов до 18 лет показал Евгений Савченко. А Евгений Михальченко взял «золото» на 60-метровке с барьерами. Алина Алимова была третьей на 60 метрах «гладким» бегом. В секторе для прыжков с шестом лучшей оказалась Рената Тимофеева. Бронзовую награду в тройном прыжке завоевала Екатерина Казанцева. А в прыжках в длину эта спортсменка стала сильнейшей!