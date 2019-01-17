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17 января 2019 11:57Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

В РСБИ обсудили подготовку к ТАФИСЕ

16 января в Москве, в офисе Российского Союза боевых искусств прошла рабочая встреча по вопросам подготовки к Первому Всемирному Фестивалю боевых искусств в Ульяновске.

Во встрече приняли участие Исполнительный директор РСБИ, Президент ФВКР Рамиль Габбасов, Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов, руководитель АНО «Улконгресс» Юлия Корженкова, Исполнительный директор Филиала РСБИ Ульяновской области Евгений Абрамов.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске в середине сентября 2019 года.

Договоренности о проведении мероприятия были достигнуты в июле 2017 года. Соответствующее соглашение о проведении мероприятия подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Международной ассоциации «Спорт для всех» Чжу Хо Чан. Встреча с руководством ассоциации ТАФИСА состоялась в Казани в ходе VI Международной конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, МИНЕПС VI. Ульяновская область получила право проведения Всемирных игр после жеребьевки и визита экспертной международной комиссии.

ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи - продвижение массового спорта на международном уровне. Под эгидой организации с 1991 года во всем мире ежегодно проводится Всемирный день ходьбы. С 1992 года раз в четыре года проходят Всемирные игры «Спорт для всех». В 2020 году право провести эти соревнования получил Лиссабон.

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