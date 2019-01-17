Сборные пяти стран примут участие в первенстве мира U-19 по хоккею с мячом в Красноярске

17 января 2019 11:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 25 по 27 января в Красноярске пройдет одиннадцатое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 – первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом. В соревнованиях примут участие 5 сильнейших команд из России, Казахстана, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Сборные, которые сразятся на первенстве мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом, представляют «большую пятерку» стран, сильнейших в этом виде спорта. Так, российская юниорская сборная по бенди четыре раза становилась победителем в первенствах мира, в том числе, в 2017 и 2018 годах. На прошедших в 2018 году соревнованиях хоккеисты из России в финале обыграли шведскую сборную со счетом 6:3. В свою очередь шведы два раза становились победителями первенства и три раза завоевывали серебряные медали.

Еще одна команда, регулярно показывающая высокие результаты, – юниорская сборная Финляндии. На первенстве мира финским хоккеистам два раза удавалось завоевать серебряные медали и два раза – бронзовые. Также два раза бронзовыми призерами соревнований становилась юниорская сборная по бенди из Норвегии.

В числе игроков российской сборной на участие в тестовых соревнованиях Зимней универсиады-2019 по хоккею с мячом заявлены вратари Никита Попов из Красноярска и Никита Топоров из Свердловской области, кемеровские защитники Яков Коленко, Игорь Котляренко, Андрей Хроменков и новосибирец Валентин Голубятников, полузащитники Дмитрий Аникин из Хабаровска, москвич Роман Дарковский, кемеровчане Артем Репях, Артем Азаров и Илья Бондин, нижегородцы Никита Кочетов и Роман Ледянкин, красноярцы Михаил Оськин и Егор Щетинин, а также нападающие Игорь Середкин из Красноярска, Сергей Скопинцев из Хабаровска и Дмитрий Кураев из Кирова. Окончательный состав команды будет определен по итогам тренировочного мероприятия юниорской сборной России, которое состоится с 17 по 23 января в Красноярске.

Первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом пройдет на стадионе «Енисей», полностью реконструированном к Зимней универсиаде-2019. По регламенту соревнований команды проведут круговой этап, по итогам которого четыре сильнейших сборных разыграют медали турнира.