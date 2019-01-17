На этапах КР по сноуборду и фристайлу прошли соревнования по параллельному слалому-гиганту и ски-кроссу

17 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

16 января состоялись Этапы Кубка России по сноуборду в параллельном гигантском слаломе и Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». После состязаний прошло награждение победителей и призеров, а также пресс-конференции с участием обладателей золотых медалей, генерального директора FISU Пауло Феррейра и главной судьи соревнований по фристайлу Елены Вороны. Тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 проходит в кластере «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б), вход для зрителей свободный.

Первыми на трассах кластера «Сопка» стартовали сноубордисты, по результатам квалификационных и финальных заездов победу в женском параллельном слаломе-гиганте одержала Анастасия Малахова (Московская область). Спортсменка считает, что кластер «Сопка» полностью готов к Зимней универсиаде-2019: «Мне нравится, что здесь достаточно крутые склоны – я люблю такие трассы. Победа на этапе Кубка России была моей мечтой, это для меня первый подиум за три года катания и сразу золотая медаль, за которую пришлось побороться с сильными соперниками». Второе место заняла Наталья Конева, третье – Екатерина Каганюк, обе спортсменки представляют Кемеровскую область.

У мужчин победу в параллельном гигантском слаломе одержал Владислав Шкурихин (Кемеровская область). «Сегодня были идеальные технические и погодные условия для успешного выступления, - рассказал сноубордист. - Победить помог и опыт участия в таких соревнованиях, как Студенческие игры в Алматы в 2017 году. Надеюсь также попасть на Зимнюю универсиаду-2019 в Красноярске, сейчас идет отбор спортсменов, и конкуренция высокая». Серебряным призером стал Максим Рогозин из Ханты-Мансийского автономного округа, бронзовым – Илья Витюгов, представляющий Кемеровскую область.

Тестовые соревнования в Красноярске посетил генеральный директор FISU Пауло Феррейра, в рамках рабочего визита гость оценил организацию мероприятия: «Международная федерация студенческого спорта на Этапах Кубка России по сноуборду и фристайлу получает обратную связь от спортсменов о трассах и в целом о кластере «Сопка», чтобы довести объект до идеального состояния. И мы уверены – все подготовлено на высоком уровне. Это хорошее наследие для Красноярска и не только: в будущем здесь смогут тренироваться и выступать профессиональные спортсмены со всего мира».

Фристайлисты сегодня боролись за медали в ски-кроссе, лучший результат у женщин показала Екатерина Мальцева (Санкт-Петербург). Победительница призналась, что хотела бы выступить в кластере «Сопка» и на Зимней универсиаде-2019, списки спортсменов еще формируются: «Я рада, что в России появилась еще одна достойная трасса, она не уступает той, что в Миассе, где уже проходят Кубки мира по фристайлу. Уверена, что Студенческие игры в Красноярске пройдут на таком же высоком уровне, как Олимпиада-2014 в Сочи». Серебро в женском ски-кроссе завоевала Полина Рябова, бронзу – Мария Доброва, обе участницы из Санкт-Петербурга.

Соревнования мужчин в ски-кроссе выиграл Артем Набиулин (Ленинградская область), который выступает в этой дисциплине 6 лет и имеет опыт участия, в частности, в Кубках мира, Европы и России. «Сегодняшняя победа далась нелегко, поэтому я благодарен за хорошую зрительскую поддержку. Надеюсь приехать в Красноярск на Зимнюю универсиаду-2019 и выступить лучше, чем на предыдущих Студенческих играх в Казахстане», - поделился спортсмен. Серебряная медаль у Николая Шуплецова (Санкт-Петербург), бронзовая – у Евгения Можаева (Пермский край).

Главная судья соревнований, начальник сборных команд России по фристайлу Елена Ворона поблагодарила Красноярск за гостеприимство и поделилась мнением о кластере «Сопка»: «Такую трассу по ски-кроссу ждали давно, планируем использовать ее не только для спортивных мероприятий, но и для тренировок профессиональных спортсменов. На мой взгляд, для участников текущих соревнований подготовлено все необходимое».

Расписание тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду, подробная информация об общественном транспорте, перехватывающих парковках и других сервисах для зрителей – на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции Этапов Кубка России по фристайлу и сноуборду можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».