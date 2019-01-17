Воспитанники «Академии хоккея Ак Барс» примут участие в Матче Звезд КХЛ - Советский спорт
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17 января 2019 12:54Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Воспитанники «Академии хоккея Ак Барс» примут участие в Матче Звезд КХЛ

Воспитанники «Академии хоккея Ак Барс» 2008-2010 годов рождения станут участниками Матча Звёзд – юные хоккеисты наградят победителей конкурсов Мастер-шоу. Для того, чтобы определить, кто получит возможность вручить призы звёздным хоккеистам, среди мальчишек провели свое Мастер-шоу.

В конкурсе «Надёжная защита» победу одержал голкипер Карим Закиров. «Очень рад, что приму участие в Мастер-шоу КХЛ. Хочу увидеть хоккеистов, познакомиться со звёздами и взять у них автографы. Любимый игрок «Ак Барса» − Владислав Подъяпольский: он надёжно играет и правильно держит стойку», − поделился впечатлениями победитель.

Самым точным среди участников детского Мастер-шоу оказался Александр Свитов. «Я занимаюсь в академии, мой папа играет в КХЛ в команде «Ак Барс». Сегодня я выиграл в конкурсе на точность броска, мне удалось это лучше всех. Очень рад, что буду вручать награды победителям Мастер-шоу», − Свитов-младший не скрывал эмоций.

Быстрее всех круг на скорость пробежал Ранэль Гимадиев, в конкурсе на силу броска победил Карим Зайнуллин. В «Хоккейном биатлоне» не было равных Тимуру Хасанову, а в «Эстафете хоккейного мастерства» лучшим стал Адель Калимуллин. Все эти ребята будут награждать победителей Мастер-шоу КХЛ, каждый – в своём конкурсе.

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