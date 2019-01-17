Сыктывкарская «НИКА» одержала седьмую победу подряд

17 января 2019 12:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» в очередном туре Суперлиги-1 чемпионата России на своем поле сразилась с «УГМК-Юниор» (Екатеринбург). Гости сражаются за место в плей-офф, да и хозяйкам его еще никто не гарантировал, плюс, крайне нежелательно попадать на седьмое или восьмое место в таблице, дабы избежать в первой же стадии встреч с «Ростовом» или «Казаночкой». Так что победа была нужна обеим сторонам.



Хозяйки удивили присутствием в стартовой пятерке Евгении Окснер, которая еще вчера пропускала тренировку из-за повреждения, полученного в первой встрече против «Нефтяника». Гости выставили ожидаемое сочетание игроков с Александрой Ивановой на позиции центровой – игрока, которого еще до игры как самого опасного выделил наставник «НИКИ» Дмитрий Шумихин. Впрочем, сегодня Иванова сыграла чуть ниже своих возможностей не добрав до своей нормы по очкам и подборам.



Зато центровая «НИКИ» Екатерина Терехова с первых минут начала разрывать оборону гостей. Еще в первой половине встречи она набрала 16 очков (из 20 за игру), так что в концовке матча ей дали отдых, ведь завтра очередной поединок.



27-13 в первой четверти позволили тренерскому штабу хозяек уже во второй четверти делать перестановки. Например, хорошую порцию времени получила Валерия Алексеева – за 16 минут она сыграла весьма полезно, набрав 4 очка, 5 подбора, 3 передачи и 4 перехвата. Поберегли наставники и Евгению Окснер, сыгравшую на минуту больше, чем Алексеева. В целом, ни один игрок «НИКИ» не провел на паркете свыше 25 минут. При этом никто из игры не выпадал, а разница в счете росла. К слову, тренерский штаб гостей также в процессе игры, понимая, что встречу не спасти, дал отдых своим лидерам: и Ивановой, и Анастасии Точиловой.



На большой перерыв команды уходили при счете 54-22 в пользу хозяек паркета. Интрига в матче была только в том, сможет ли «НИКА» набросать гроссмейстерскую «сотню». Впрочем, «рыси» такую цель и не ставили, поэтому продолжили играть спокойно и методично, даже где-то экономя силы на завтрашнюю игру. Как итог, заветный рубеж преодолеть не удалось, но финальный 96-49 не могут не радовать болельщиков.



20 очков и 8 подборов оформила Кэтрин Пятина, 20+5 у Екатерины Тереховой. Сыктывкарки не позволили никому из «УГМК-Юниор» набрать и десяти баллов.



Победная серия хозяек продлилась до семи побед подряд. Завтра, 17 января, команды проведут повторный поединок, который обещает быть совершенно другим по накалу - гостям отступать уже некуда.