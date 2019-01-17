Первенство республики по рукопашному бою пройдет в эти выходные в столице Коми

17 января 2019 12:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В субботу, 19 февраля в Сыктывкаре пройдет первенство Республики Коми по рукопашному бою среди юношей и девушек. Около 80 сильнейших спортсменов региона сразятся за чемпионство в четырех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 и 18-19 лет.

Свое участие уже подтвердили бойцы Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Печоры, Удоры и Сыктывдина. Организаторы ожидают спортсменов еще из ряда муниципалитетов.

«Среди участников явно выделяется сосногорская школа рукопашного боя. Там сегодня наиболее перспективные спортсмены. Причем не только на уровне Коми, но и Северо-Запада. Однако, конкуренцию им должны составить бойцы из Печоры и Сыктывкара», - рассказал президент Федерации рукопашного боя Коми Александр Жданов.

По итогам соревнований будет сформирована сборная региона для участия в первенстве СЗФО, которое состоится 15-17 февраля. Лучших бойцов федерального округа соберет Сосногорск.

«У некоторых наших спортсменов есть, действительно, хорошие шансы отобраться в команду и по итогам окружных соревнований и дальше побороться за попадание в состав национальной сборной», - отметил Александр Жданов.

Первенство региона пройдет на базе республиканской «СШОР №2», начало в 11.00. Торжественное открытие намечено на 13.00.