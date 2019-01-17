В Красноярском крае масштабно отметят День снега

17 января 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

20 января Красноярский край присоединится к празднованию Дня снега. В этом году в столице региона будут работать две площадки: на острове Отдыха и в Фанпарке «Бобровый лог».

На острове Отдыха, на катке «Центральный» пройдет Сибирский фестиваль керлинга. Фестиваль в Красноярске стал традиционным и проводится уже в третий раз. Жителей и гостей города ждет настоящее погружение в мир керлинга. Представители Федерации керлинга края запланировали разнообразную спортивную программу. С 12.00 до 16.00 будут работать 6 дорожек, организованы мастер-классы и эстафеты для любителей. Желающие смогут присоединиться к командам и попробовать свои силы в настоящем турнире, изучить правила и особенности вида спорта, а также понаблюдать за профессиональными играми команд регионов Сибири: Новосибирской, Томской, Иркутской областей, а также Республики Хакасия. На площадке будет и талисман Зимней универсиады-2019 U-Лайка. Вход на каток и участие во всех локациях – бесплатное.

В Фанпарке «Бобровый лог» праздник начнется с 10.00. В программе мероприятия: детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, семейные эстафеты, занятия с инструкторами на склоне и ледовом катке, анимационные программы. Официальное открытие состоится в 12.30 на террасе «Красной палатки». С 12.00 до 15.00 свободное катание на коньках, вход со своими коньками свободный.

Кроме того, еще одна площадка Всероссийского дня снега будет организована в Дивногорске, где пройдет праздник «На лыжи, Дивногорск!». Мероприятие проводится в рамках благотворительного проекта компаний «Российский алюминий», «En+Group», а также администрации города Дивногорска. Проект «На лыжи!» направлен на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта. В рамках мероприятия планируется проведение первенства Дивногорска по лыжным гонкам (дистанции в зависимости от сложности и возрастной категории варьируется от 1 до 5 км), конкурсов и эстафет среди школьников и их родителей, выступление творческих коллективов, работа аниматоров, интерактивной фотозоны, а также горячий чай и вкусные угощения. Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Дивный». С 11.00 начинается регистрация участников, в 13.00 состоится торжественное открытие праздника.

Программа Сибирского фестиваля керлинга:

12.00 Регистрация участников 13.00 – 13.20 Торжественное открытие Фестиваля 13.20 – 16.00 Работа локаций: - турнир по керлингу среди детей от 7 до 15 лет, - мастер-классы по керлингу для всех желающих, - турнир по керлингу среди студентов СФУ, - турнир по керлингу среди взрослых участников, - увлекательные эстафеты на дорожках керлинга

Программа Дня снега в Фанпарке «Бобровый лог»:

10.00 – 13.00 «Снежные Бобронавты» по горным лыжам - соревнования для детей 4-7 лет (предварительная регистрация, все желающие) 11.00 – 14.30 «Снежные Бобронавты» по сноуборду - соревнования для детей 4-15 лет (предварительная регистрация, все желающие) 12.30 – 14.30 Зимние эстафеты для всей семьи 12.30 Официальная церемония открытия 12.00 – 15.00 Свободное катание. Вход со своими коньками свободный. 10.00 – 16.00 SKI-тесты и тестовые занятия по горным лыжам и сноуборду 13.00 – 15.00 Интерактивная площадка. Мастер-классы.

Более детальная программа: www.bobrovylog.ru.