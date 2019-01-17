20 января жители Республики Коми получат возможность отметить Всемирный и Всероссийский день снега

17 января 2019 13:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Всемирный день снега (World Snow Day) отмечается, начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Другое его название — Международный день зимних видов спорта. В 2015 году праздник впервые получил статус Всероссийского и прошел более чем в сорока регионах России. Главная цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

«Уже несколько лет подряд наша республика вместе со многими другими регионами страны отмечает Всероссийский День снега. Это праздник, во время которого дети и взрослые могут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Конечно, это пропаганда здорового образа жизни, а для кого-то это еще и повод познакомиться с зимними видами спорта. День снега – лишний повод семьям объединиться и поучаствовать в развлечениях и зимних забавах», - отметил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Муниципалитеты Коми, наряду с Сыктывкаром, активно участвуют в этом зимнем празднике. Так в Удорском районе в этот день состоятся семейные эстафеты и сыграют в саамский футбол. В Ижемском районе пройдет футбольный турнир на снегу в валенках.

На спортивной площадке парка Визинги Сысольского района будет организована конкурсная программа с элементами северного многоборья. Желающие посоревнуются в метании валенка, прыжках через нарты, устроят катание на лыжах и катание на ватрушках.

В Сосногорске пройдут снежные забавы с перетягиванием каната, гонками на ватрушках, боями подушками и катанием на собачьих упряжках.

Также у жителей ряда муниципалитетов будет возможность выполнить норматив комплекса ГТО «лыжные гонки».