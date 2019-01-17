Огонь первых зимних игр «Дети Азии» сквозь метели пробился в Оху

17 января 2019 14:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Охинском городском округе встретили Огонь первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Лампада с зажженным в Якутии пламенем спортивных состязаний добирались до северного города два дня — в пути хранителям огня и группе сопровождения пришлось прорываться через метели, закрытые дороги и переметы. В Охе огонь встретил мэр города Сергей Гусев — он принял символ зимних игр из рук мастера спорта Романа Трубецкого.

— Для нас это большая честь, что эстафета огня дошла до Охи, мы поддержим эту эстафету и развитие спорта и культуры в Охинском районе. Наши спортсмены достигают высоких результатов в лыжных гонках, у нас очень сильная школа, в которой спортсмены могут тренироваться в реальных условиях и достигать высоких результатов, — поделился Сергей Гусева. — Спорт любят в Охинском районе, он будет развиваться, для этого у нас есть все необходимые условия.

После торжественной передачи лампада отправилась в администрацию района — здесь огню предстоит провести ночь перед эстафетой, которая пройдет по улицам города 18 января. Дистанцию в три километра сменяя друг друга преодолеют два десятка факелоносцев. Сопровождать их будут хранители огня, волонтеры, а зрителями эстафеты станут многие жители города нефтяников.

— Я очень счастлива, что прошла отбор. Я мастер спорта по лыжным гонкам, являюсь общественным деятелем, депутатом, так что мое резюме приняли и я, можно сказать, вошла в историю, стала одним из факелоносцев, — рассказала участница эстафеты Анастасия Бугрова. — Хочу пожелать всем успехов в этом нелегком труде, охинцам, которые участвуют в играх — усердия, и готовности максимально выжать из себя все, показать на что они способны. А всем жителям Сахалинской области — позитива и хороших эмоций!

В день прибытия огня игр в Оху в городе состоялась встреча представителей дирекции игр «Дети Азии» с волонтерами и жителями. На ней хранитель огня и команда сопровождения эстафеты рассказали об истории спортивных игр, рассказали о некоторых тонкостях их подготовки и провели короткий инструктаж с участниками охинского этапа этого объединяющего Сахалин, Курилы, Якутию и даже Петропавловск-Камчатский мероприятия.

— Север встретил нас сахалинской погодой: метелью, снегом, но мы полностью готовы автомобили снаряженные всем чем нужно, команда, которая обладает всем необходимым. Желаю факелоносцам Охи радости и смелости, в том что они делают. Но самое главное — просто наслаждаться процессом — это на самом деле важное и большое мероприятие, которое мы с вами делаем своими руками, — напутствовал участников эстафеты хранитель огня игр, чемпион летних «Детей Азии» Роман Трубецкой.

I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. В них примут участие более 1300 спортсменов из 20 стран, а также 600 судей и около 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

По традиции, перед самими соревнованиями проходит эстафета символа игр — зажженного в Якутии. Пробег огня стартовал в национальном парке Ленские столбы 22 декабря, в новогоднюю ночь лампада прибыла на Сахалин, а уже 5 января отправилась в путешествие по Курильским островам. Заключительный этап эстафеты, в ходе которого пламя посетит все районные центры Сахалина, начнется в Охе 18 января. Финальная точка в ней будет поставлена 9 февраля в Южно-Сахалинске, где от маленького язычка пламени, преодолевшего более 4 тысяч километров, вспыхнет главный факел исторического спортивного события.