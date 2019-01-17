В Муромцево определили сильнейших биатлонистов Омской области

17 января 2019 14:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Спортсмены боролись не только за награды региональных чемпионата и первенства, но и за путевки на главные старты Сибирского федерального округа.

В первый день состязаний, 15 января, судьи определяли лучших в индивидуальной гонке. Среди юниоров победы одержали Игорь Малиновский и Анастасия Чупахина. Среди спортсменов 2000-2001 годов рождения лучшими были Алексей Зубков и Анна Дедкова. У биатлонистов, родившихся в 2002-2003 годах, на высшую ступеньку пьедестала поднялась Полина Радионовская и Владимир Клановец. В младшей возрастной группе, где выступали спортсмены 2004-2005 годов рождения, лучшее время показали Илья Надеин и Ксения Коновалова.

Почти всем им удалось повторить успех на следующий день в спринтерской гонке. Девушки 2003 года рождения и старше преодолевали дистанцию в 4,5 км, а юноши этого возраста – 6 км с двумя огневыми рубежами лежа и стоя. Самые маленькие участники возрастной группы 2004-2005 г.р. соревновались на дистанции 3 км (девушки) и 4,5 км (юноши) с двумя огневыми рубежами лежа. На этот раз победы сумели одержать Ирина Подлинова (юниорки), Анна Дедкова, Полина Родионовская, Ксения Коновалова, Алексей Зубков, Владимир Клановец и Илья Надеин.

Напомним, что по итогом двух дней соревнований будет сформирована команда Омской области юношей и девушек 2002-2003 годов рождения, которая поборется за награды первенства Сибирского федерального округа в Новосибирске, где в свою очередь будет проходить отбор на первенство страны и IX Зимнюю спартакиаду учащихся России.