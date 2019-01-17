Анастасия Москаленко – первая на этапе Кубка России

17 января 2019 15:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Новосибирская спортсменка Анастасия Москаленко одержала победу на III этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Старты с 16 по 19 января принимает лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» города Кирово-Чепецка (Кировская область). В первый день турнира прошли соревнования на спринтерских дистанциях классическим стилем среди мужчин и женщин.

В женском зачете 27-летняя Анастасия Москаленко, мастер спорта России, финишировала первой, оставив позади себя ближайших конкуренток – Евгению Ощепкову (Тюменская область) и Дину Некрасову (Удмуртская республика), которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Отметим, совсем недавно, 10 января, Анастасия участвовала в этапе Кубка Восточной Европы, который состоялся в городе Раубичи (Белоруссия). Там сибирячка, воспитанница заслуженного тренера России Виктора Киргинцева, заняла по итогам классического спринта третье место.