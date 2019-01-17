В Южно-Сахалинске представили образцы формы I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

17 января 2019 15:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Южно-Сахалинске состоялась презентация одежды, которую будут использовать волонтеры, судьи и представители оргкомитета. Комплекты представлены в трех цветах: зеленом –для волонтеров, синем –для организаторов и оранжевом–для судей.

Среди предметов экипировки- штаны, футболки, флисовые кофты, жилетки, утепленные штаны, куртки, шапки, шарфы и перчатки. В общей сложности в область поступили около 2 тысяч комплектов. Дизайн одежды выполнен с учетом пожеланий участников игр. Ее производитель– известная компания, которая экипирует национальные сборные команды на Олимпиадах ичемпионатахмира.

Одежда надежная, в ней не холодно дажев якутские морозы. Волонтеры, судьи и организаторы большую часть времени будут проводить на открытом воздухе. Поэтому функциональные качества были очень важны при разработке. Я уверен, что ребята не замерзнут, - отметил генеральный директор дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Куртки выполнены из трехслойной конструкции, которая удерживает тепло,защищает от ветра и влаги. Отстегивающийся капюшон регулируется как по глубине, так и по ширине. Куртки имеют два боковых кармана на молнии и еще два - на груди. Дополнительный малый карман - для ски-пасса - находится в рукаве.

На одежде изображены логотипы игр с применением современных технологий:компьютерной вышивки,сублимации и печати. Эксклюзивная графика в цветах брендбука выражена яркими декоративными деталями на всей экипировке.

В ближайшее время состоится презентация медалейI зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Напомним, масштабные соревнования пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. Их участниками станут представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.