В Норильске открыли интерактивную площадку «Универсиада с нами»

17 января 2019 15:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Норильске в городском молодежном центре (ул. Советская, 9) прошло открытие презентационной интерактивной площадки «Универсиада с нами», кульминационным моментом которого стала торжественная встреча огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

В течение пяти дней колба с огнем Студенческих игр будет выставлена в молодежном центре на специальном подиуме. У жителей города есть уникальная возможность сфотографироваться с одним из главных атрибутов Эстафеты огня.

Для гостей площадки подготовлена насыщенная спортивно-культурная программа. Все желающие смогут принять участие в работе интерактивных площадок по различным направлениям: от рисования скетчей в стиле граффити до пробного тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Прибытие огня Зимней универсиады-2019 в наш город – историческое событие для Норильска, – подчеркнула заместитель Главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. – Колба с огнем будет храниться в молодежном центре, самой креативной площадке города. И я уверена, что в день проведения эстафеты, 22 января, независимо от климатических условий, наш город будет наполнен теплом огня Студенческих игр, теплом сердец людей, которые придут на этот замечательный праздник».

Презентационная площадка «Универсиада с нами» будет работать ежедневно до 21 января: в будние дни с 17:00 до 19:00, на выходных – с 15:00 до 17:00. Вход свободный для всех желающих.

В завершающий день работы в актовом зале молодежного центра состоится серия встреч с факелоносцами норильского этапа Эстафеты огня и с почетным гостем проекта, участником Олимпийских игр по лыжным гонкам, бронзовым призером чемпионата мира Николаем Большаковым.

Оргкомитет Эстафеты огня специально для жителей Норильска проводит конкурс. С 17 по 22 января нужно выложить фото с мероприятий Эстафеты огня в социальные сети «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ЭстафетаОгня2019Норильск. Тот участник, чей снимок наберет наибольшее количество лайков, получит в подарок сувенирную продукцию Зимней универсиады-2019. Результаты конкурса будут подведены 23 января.

Напомним, 22 января в Норильске стартует региональный этап Эстафеты огня. До 1 марта огонь Студенческих игр посетит 13 городов Красноярского края.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 началась 20 сентября в итальянском Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пронесли огонь по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах.