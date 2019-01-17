В субботу, 19 января, на Выльгортских озерах под Сыктывкаром пройдет открытый чемпионат Республики Коми по зимнему картингу. В соревнованиях примут участие около сорока любителей автоспорта.

Гонки стартуют в 9.30 утра, чтобы успеть провести турнир за световой день. География участников включает в себя не только представителей Коми, но и соседних Архангельской и Кировской областей. Соревнования пройдут в шести классах: «микро», «мини», «национальный», «кадет», «RM» и «свободный».

«Будет много сильных участников, но вероятным фаворитом будет команда Усинска – там отличные гонщики. Для нашего региона такие чемпионаты крайне необходимы, так как картинг – это стартовая площадка для развития автоспорта. Испытав себя на карте, человек может понять, что ему это нравится, у него есть к этому талант. И спустя время он может стать гонщиком нашего «СуперШипа», например. Технические виды спорта, безусловно, нуждаются в развитии и продвижении», - прокомментировал организатор чемпионата Иван Турышев.