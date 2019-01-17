Татарстанские лыжники завоевали 4 медали на третьем этапе Кубка России - Советский спорт
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17 января 2019 17:35Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанские лыжники завоевали 4 медали на третьем этапе Кубка России

Татарстанские спортсмены завоевали 4 медали на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Кирово-Чепецке. В соревнованиях принимают участие 220 спортсменов из 28 регионов страны.

В первый день этапа Кубка, 16 января, представитель сборной Республики Татарстан Андрей Феллер завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте классическим стилем.

17 января в индивидуальной гонке на 10 км татарстанская лыжница Лариса Рясина стала серебряным призером. В мужской гонке на 15 км победу одержал татарстанец Артем Николаев, Андрей Феллер завоевал «серебро».

19 января в программе соревнований гонка преследования на 10 и 15 км свободным стилем.

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