Татарстанские лыжники завоевали 4 медали на третьем этапе Кубка России

17 января 2019 17:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Татарстанские спортсмены завоевали 4 медали на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Кирово-Чепецке. В соревнованиях принимают участие 220 спортсменов из 28 регионов страны.

В первый день этапа Кубка, 16 января, представитель сборной Республики Татарстан Андрей Феллер завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте классическим стилем.

17 января в индивидуальной гонке на 10 км татарстанская лыжница Лариса Рясина стала серебряным призером. В мужской гонке на 15 км победу одержал татарстанец Артем Николаев, Андрей Феллер завоевал «серебро».

19 января в программе соревнований гонка преследования на 10 и 15 км свободным стилем.