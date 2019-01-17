ТАФИСА включена в единый календарный план социально значимых мероприятий - Советский спорт
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17 января 2019 17:36Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

ТАФИСА включена в единый календарный план социально значимых мероприятий

16 января в Министерстве спорта России прошла рабочая встреча по вопросам подготовки к Первому Всемирному Фестивалю боевых искусств в Ульяновске.
«По итогам рабочего совещания в Москве Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА был признан социально значимым мероприятием и включён в единый календарный план. Это означает, что мы можем рассчитывать на федеральное финансирование. При этом основные средства будут привлечены за счёт внебюджетной деятельности: партнёрских соглашений и взносов участников. Фестиваль оставит наследие в виде ковров, татами и рингов, которые будут использоваться муниципалитетами региона в учебно-тренировочном и соревновательном процессе», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.
Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске в середине сентября 2019 года.
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