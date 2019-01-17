В Заинске проходит турнир по лыжным гонкам на призы Андрея Ларькова

17 января 2019 17:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Заинске на базе центра спортивной подготовки «Ялта-Зай» проходит лично-командное первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения на призы двукратного олимпийского призера Андрея Ларькова.

В соревнованиях принимают участие около 135 лыжников из 24 городов и районов Республики Татарстан.

Программа

17 января – гонка свободным стилем (девушки – 10 км, юноши – 15 км)

18 января – спринт классическим стилем;

19 января – тренировки;

20 января – индивидуальные гонки классическим стилем (девушки – 5 км, юноши – 10 км).